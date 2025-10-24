Comparativa de precios de gasolina y diésel: viernes en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 07:10

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, viernes, 24 de octubre de 2025, está en el municipio de Gáldar, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Poligono San Isidro, 22.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Petroprix en Gáldar, Poligono San Isidro, 22 donde está disponible a 0,945€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,125€ por litro en Calle Garlopa, 41, en el municipio de Agüimes.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 2 0,959 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 3 0,959 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía) 4 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 5 0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98 1 1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 2 1,159 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,174 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 5 1,179 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil 1 0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 2 0,960 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 4 0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 5 0,965 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,128 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 4 1,150 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 5 1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)