Directo Comisión parlamentaria, en directo: Narvay Quintero aborda medidas contra la plaga de la filoxera
El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero.
El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. EFE

Comisión parlamentaria, en directo: Narvay Quintero aborda medidas contra la plaga de la filoxera

El consejero comparece este jueves ante los diputados para responder a cuestiones de interés autonómico en el Parlamento de Canarias

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:14

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, responde en comisión parlamentaria a preguntas de los diputados sobre los aranceles de Estados Unidos, la modificación del arbitrio de importaciones AIEM o medidas de apoyo al sector vitivinícola ante la baja producción y la plaga de la filoxera.

