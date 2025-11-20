Comisión parlamentaria, en directo: Narvay Quintero aborda medidas contra la plaga de la filoxera El consejero comparece este jueves ante los diputados para responder a cuestiones de interés autonómico en el Parlamento de Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, responde en comisión parlamentaria a preguntas de los diputados sobre los aranceles de Estados Unidos, la modificación del arbitrio de importaciones AIEM o medidas de apoyo al sector vitivinícola ante la baja producción y la plaga de la filoxera.

Temas

Agricultura