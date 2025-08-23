El comercio electrónico distribuye en el archipiélago cada día casi 170.000 paquetes y la tendencia va en aumento Solo en la capital grancanaria se estima que se reparten cada jornada casi 30.000 paquetes y 9.500 en Telde

Casi 170.000 paquetes del comercio electrónico se distribuyen cada día en Canarias, en una tendencia que va al alza y que ha llevado a que en solo seis años la facturación del 'e-commerce' haya pasado en el archipiélago de los 900 a 3.500 millones de euros. Y todo a pesar de unas trabas que aunque han mejorado persisten y provoca que Canarias sea la región con menor porcentaje de compras frecuentes por internet: es de un 48,7% frente al 56,7% nacional y el 60,2% europeo. En el conjunto del Estado los repartos diarios de productos del comercio electrónico ascienden a los 4 millones de euros, según los datos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc).

Sobre la base de los datos nacionales, se estima que en la provincia de Las Palmas el reparto diario de paquetes del comercio electrónico asciende a más de 87.000, con Gran Canaria a la cabeza con el 75% de esos envíos. En la isla redonda se distribuyen al día casi 65.700 envíos, a Lanzarote llegan más de 12.000 y algo más de 9.000 a Fuerteventura.

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sería sin duda el principal destino de los envíos del comercio electrónico de Canarias, con casi 30.000 paquetes al día seguido de Telde, con casi 9.500.

En cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cada día se distribuyen algo más de 81.000 paquetes: casi 72.000 en Tenerife. Entre la capital santacrucera y La Laguna, el área metropolitana, el reparto diario de paquetes suma casi 30.000.

Actualmente en Canarias el 60% de la población realiza compras por internet, ocho puntos por debajo de la media nacional, según los datos del undécimo informe sobre el comercio electrónico en Canarias elaborado por el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI) y publicado en febrero.

El perfil más frecuente de comprador habitual en Canarias sería el de un hombre o mujer con trabajo, menor de 45 años, con estudios de segunda etapa de secundaria o superiores, con ingresos medio-altos o altos, y residente en una población de más de 10.000 habitantes.

Entre las variables estudiadas, la educación es el factor que registra las mayores diferencias entre los valores máximo y mínimo; así, la encuesta del INE indica que más del 68% de los canarios con estudios universitarios compra habitualmente por internet, mientras que entre las personas que no alcanzan la primera etapa de educación secundaria el uso de este canal es del 6%, según recoge el informe de OCTSI.