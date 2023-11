El comercio canario mira al Black Friday para reactivar un consumo estancado

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Cada día que pasa supone un mayor esfuerzo llegar a final de mes. La subida generalizada de los precios -alimentos básicos y otros componentes de la cesta de la compra- unido al encarecimiento de las hipotecas no deja más remedio que recortar en aquello que no es prioritario. Así que, aunque el año comenzó en positivo para el consumo, cada día que pasa retrocede un poco más y no es para menos. Hoy en día en torno a un 20% de los canarios reconoce que tira del ahorro para llegar a final de mes, según un informe de consumo de Idealo. Si a esto le añadimos una climatología de verano, la situación del sector de la moda y el textil no puede ser más desesperante, con unas ventas paradas y los almacenes repletos de mercancía de temporada.

El sector mira ahora al Black Friday, que tendrá lugar el próximo viernes 24 de noviembre, para animar las ventas y dar el pistoletazo de salida al período de mayor consumo del año, con las Navidades. «Ahora mismo no estamos vendiendo nada. El sector del textil está de capa caída», asegura el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir. Solo en octubre y según el barómetro que elabora la Asociación Empresarial del Comerio Textil, Complementos y Piel (Acotex) las ventas cayeron casi un 4%. «Todo lo que tiene que ver con el equipamiento personal lo está pasando mal», señala Moujir, que confía en que, a partir de la semana que viene y gracias a los descuentos y ofertas que habrá vinculados al Black Friday, el consumo de los canarios se reactive. «Confiamos en que la campaña venga bien», indica Moujir, que señala que muchos canarios aprovecharán el Black Friday para hacer las compras de Navidad con precios rebajados. En el mismo sentido se expresa el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de la Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina, que asegura que el ritmo de las ventas va lento estos últimos días. «Confiamos en que el consumo se mueva a partir de la semana que viene con el Black Friday, donde comienza la campaña navideña», indica Medina. Como señala, a pesar de la incertidumbre económica se prevé que el consumo se mueva. Además, los canarios suelen caracterizarse por su generosidad a la hora de regalar en esta época del año. «Ahora empieza una época importante para el consumo y esperamos que repunte», indica. Para dinamizar el consumo de cara a la Navidad y sobre todo que el consumo se quede en su zona, algunos cabildos y ayuntamientos han aprobado los bonos del consumo. Como señala Moujir, se trata de que el gasto «se quede en su sitio». Como ejemplo apunta a La Gomera: el miércoles se pusieron en marcha los bonos del consumo y ya ayer se había facturado en los comercios de la isla una facturación de 90.000 euros con la venta de 25.000 bonos de consumo. «Estos bonos ayudan a que si alguien pensaba ir a Tenerife a comprar regalos de Navidad se qude en La Gomera», apunta. Como destacan ambos, aunque las estadísticas del comercio minorista indiquen que en el conjunto del año las ventas han aumentado en torno a un 6%, el repunte es de facturación por la subida de los precios pero no de volumen de mercancía vendida. «Yo siempre pongo un ejemplo claro. Ahora mismo facturamos más por la leche pero la realidad es que vendemos menos litros. Aquí se resume todo», indica Medina.