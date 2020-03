¿Comemos hoy de restaurante?

La anómala situación que está viviendo España esto días a consecuencia del coronavirus no impide que desde casa nos podamos pegar un capricho y pedir de comer a un restaurante. Incluso, si por cualquier razón no nos apetece cocinar o no se nos da, podemos optar por comida preparada e ir a buscarla nosotros o bien, que nos la traigan a casa.

No son muchos los establecimientos que han decidido seguir adelante con el servicio pero los hay y algunos ofrecen propuestas muy interesantes. Es el caso del restaurante Samoa, que en esta difícil situación ha decidido dar una vuelta de tuerca a su fórmula tradicional de negocio. Tras cerrar sus puertas al público, en cumplimiento con el decreto del Gobierno, comenzó esta semana a ofrecer comidas a domicilio. De lunes a viernes ofrece un menú, con tres primeros y tres segundos a elegir, a un precio de unos 15 euros por persona y los fines de semana la carta es abierta. Cada entrega tiene un coste de 2,5 euros que percibe el autónomo que trabaja con ellos y se encarga de los envíos a las casas (los pedidos se pueden hacer en el 928241471 o en el 619000045).

La propietaria del Samoa, Carmen Falcón, y el responsable de administración, Francisco Ortega, apuntan que han puesto en marcha esta iniciativa ante las peticiones que han recibido de los clientes habituales que tienen para comer cada día. «No sabemos si va a funcionar bien pero no podíamos dejar de atender a nuestros clientes. Muchos son personas mayores que venían a comer al restaurante todos los días», indica Ortega.

Comidas Preparadas Bersan es otra de las firmas canarias que ha decidido seguir ofreciendo el servicio en este momento de estado de alarma y también lo hace impulsado por las peticiones que han recibido de sus clientes. Tras estar cerrados cinco días, sus socios (que son hermanos) lo valoraron y decidieron abrir el miércoles con un horario que va de 10 a 14 horas. A su tradicional servicio de venta en tienda (solo está abierta la de León y Castillo, 169) han incorporado el reparto a domicilio, por el que apuestan en estos momentos.

Al igual que el Samoa este establecimiento ha optado por contratar a autónomos para los envíos a los domicilios (los pedidos se pueden hacer en los teléfonos 928244850 o en el 625265236). «Ahora mismo vendemos un 70% menos de lo habitual pero notamos que la demanda está creciendo», indica una de las propietarias, Elena Sánchez.

Tanto el Samoa como Comidas Preparadas Bersan siguen trabajando con sus proveedores de siempre aunque las cantidades de mercancía que compran es menor. «El de la verdura que venía todos los días lo llamaré ahora cada tres o cuatro días, según la demanda», indica Elena Sánchez. Tanto el Samoa como Comidas Bersan analizarán la próxima semana y en función de la demanda, si siguen abiertos o no. «Intentaremos mantenernos abiertos por todos los medios», apunta Ortega.

Otra opción para estos días, es Telepizza, que tiene abiertos sus establecimientos pero solo en la opción de entrega a domicilio. Según explican fuentes de la compañía, para realizar el reparto la empresa ha diseñado un estricto protocolo de seguridad basado en el cero contacto.