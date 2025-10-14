La CNMC cede y mejora su propuesta de retribución a las redes

Tras varios meses de tira y afloja entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las principales eléctricas a cuenta de ... la tasa de retribución a las redes, el órgano supervisor aprobó este lunes la apertura de una nueva audiencia pública con modificaciones en el modelo retributivo para el periodo 2026-2031.

La revisión incorpora ocho cambios clave, entre el que se encuentra una nueva metodología para el cálculo de la tasa que fue fuertemente criticada por las compañías del sector e introduce otras modificaciones derivadas de las observaciones recibidas durante la tramitación de la circular «con el objetivo de continuar reforzando los principios de predictibilidad y estabilidad que precisa el nuevo contexto de electrificación de la demanda». Entre ellas se encuentra una mayor flexibilidad para reconocer inversiones en digitalización, avifauna y seguridad de suministro, y una modulación de las penalizaciones financieras para las empresas más apalancadas.

La propuesta de la circular apunta a que la retribución de la actividad de distribución se calculará por un modelo de costes totales (Totex) en lugar de que los costes asociados a los costes correspondientes al capital (capex) y los de operación y mantenimiento (opex) son tratados de una manera agregada. «De esta manera, se busca crear los incentivos adecuados para que las empresas distribuidoras tomen la decisión más eficiente entre capex y opex, lo que es de particular relevancia en el contexto actual de descarbonización del sector eléctrico», explica la CNMC en la memoria de la circular.

Asimismo, establece un modelo transitorio durante el primer semiperiodo regulatorio 2026-2028 con objeto de que las decisiones que tomen los gestores de red se adapten gradualmente al nuevo modelo de cálculo. Por otro lado, también simplifica la retribución de la operación y mantenimiento, unificando los distintos conceptos retributivos de operación y mantenimiento y relativos a otras tareas existentes en la circular 6/2019, de 5 de diciembre, los cuales pasan a analizarse de manera agrupada.

Desde que el organismo que preside Cani Fernández presentó en julio su propuesta del 5,58% frente al 7,5% que esperaba el sector para asimilarse a la media europea, los grandes grupos energéticos han presionado en todos los foros exigiendo un cambio de metodología para realizar este cálculo con el fin de incentivar la inversión y compatibilizarla con la demanda y más remuneración. Iberdrola, incluso, fue más allá, al advertir en la presentación de su plan estratégico que la inversión en redes prevista en España podría oscilar en 1.000 millones arriba o abajo en función de la regulación.

Tras estos cambios, la audiencia pública se tramitará de urgencia y el plazo máximo para remitir las nuevas observaciones finalizará el próximo 22 de octubre.