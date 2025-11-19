La CNMC acusa al SCE de impedir a algunos centros participar de la formación para desempleados Competencia dice que Empleo «discriminó» a entidades del registro estatal al no darles de alta en la plataforma Sispecan, obligatoria para poder acceder. Desde Canarias se niega la acusación

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia denunciaba ayer la ruptura del principio de «unidad de mercado» por parte del Servicio Canario de Empleo (SCE) al inadmitir «de forma injustificada» algunas solicitudes online formuladas para entrar en el reparto de las subvenciones para formar a desempleados y que ascienden a 58,5 millones.

Como recoge Competencia, el SCE «discriminó» en su convocatoria de agosto de 2025 a los centros de formación inscritos en el censo estatal al no darles de alta en la plataforma 'Asistente de Solicitudes de Formación de Sispecan', lo que impide que las solicitudes se puedieran presentar por internet.

Como recoge la CNMC en su web, esta limitación vulnera la normativa de la unidad de mercado. «Es desproporcionada y no está basada en ninguna razón imperiosa de interés general».

Competencia señala que ya ha analizado este tipo de restricciones en informes anteriores.

La convocatoria en cuestión y a la que se refiere la CNMC es la publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 8 de agosto y porque se abría el plazo para la concesión de subvenciones para la formación de parados y por un importe de 58,5 millones de euros. En el punto tercero de la convocatoria se apunta que podrán participar de las acciones formativas y los fondos todas las entidades públicas o privadas que sipongan de instalaciones ubiadas en Canarias y se encuentren debidamente inscritas en el registro nacional correspondiente.

En las mismas bases se apuntan que las entidades interesadas en concurrir a las subvenciones deben introducir la información de sus solicitudes a través del Sispecan, que es precisamente el paso en el que asegura la CNMC que se discriminó a algunas entidades formativas y que están inscritas en el registro estatal. Fuentes del sector rechazaron ayer las acusaciones de la CNMC y aseguraron que su comunicado responde a un error de interpretación.