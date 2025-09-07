Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de septiembre de 2025

El 'clic' que salva el comercio de barrio

Las tiendas de toda la vida se convierten en punto de recogida de paquetería para ganar dinero y sobrevivir frente a las grandes plataformas digitales

José A. González

Madrid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:44

A los españoles les cuesta cada vez más bajar a la tienda del barrio a hacer la compra. Las grandes superficies dieron un mordisco importante ... a su negocio y la irrupción del comercio electrónico se llevó a numerosos clientes más. Tan solo uno de cada cuatro —según datos del Observatorio Cetelem— acude a la 'tienda de toda la vida'. En los últimos años, sin embargo, esto ha cambiado. Y lo ha hecho, paradójicamente, gracias a la venta online.

