Clavijo se abre a apoyar en el Congreso el recorte de la jornada laboral: «Hay que tener ese debate» El presidente de Canarias apunta que es necesario «progresar y avanzar» durante un encuentro con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez

Agencias Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:22

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se mostró a favor de cerrar un «gran acuerdo social» entre patronal, sindicatos y administraciones públicas en torno a la posible reducción de la jornada laboral. «Ese debate se tiene que tener», ha comentado a los periodistas tras reunirse con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendiendo también que debe llegar al Congreso de los Diputados pues es «obtuso» negar que el mundo actual, con los avances tecnológicos, no es el mismo que hace 40 años.

El presidente no se cerró a que el voto de CC en la Cámara Baja sea a favor de la reducción una vez llegue el momento de la votación y todo a pesar de las elevadas cifras de absentismo y de caída de la productividad en las islas y que acechan a la economía canaria. Su socio de Gobierno en Canarias, el PP, se ha mostrado en contra de esa reducción por el impacto negativo que tendría en la competitividad.

El diputado socialista Gustavo Santana recordó a Clavijo que tuvo la oportunidad de votar 'sí' a la moción que impulsó el PSOE en el Parlamento de Canarias en junio de este año para continuar e impulsar la tramitación del proyecto de ley para reducir jornada y que, sin embargo, no apoyó. De ahí que puso en duda sus palabras: «Este discurso de un acuerdo amplio es volver a decir que no porque sabe que la CEOE no la quiere».

Clavijo insistió en que el debate «está en la calle» y se tiene que «avanzar y progresar, no sólo en la productividad y en los beneficios de las empresas» sino también «en los derechos sociales de los trabajadores» en un momento donde se ha comprobado cómo la inflación «ha castigado» a las familias, lo mismo que acceder a una vivienda digna.

El presidente insistió en los denominados «trabajadores pobres» que tienen jornada laboral y empleo fijo y en ocasiones se ven en la obligación de destinar casi el 50% de sus ingreso para poder tener una vivienda, lo que les puede dejar en vulnerabilidad social.

Insistió, por tanto, en que se produzca un «diálogo social» como se ha realizado en Canarias, con «dos modelos de éxito» en los convenios provinciales de turismo y hostelería.

Pepe Álvarez se mostró satisfecho por la predisposición de Coalición Canaria para impulsar el debate en el Congreso de los Diputados e insistió en que la revolución tecnológica obliga a hacer cambios en la jornada laboral, algo que sería especialmente beneficioso en Canarias, una de las comunidades con la media de trabajo más alta en España.

Dijo también que el archipiélago está ante una «gran oportunidad» para poder avanzar en la mejora de los salarios pues «se trata de que ganen los trabajadores, pero también ganen las empresas, gane la calidad del trabajo, gane la calidad del turismo».

Sobre este subsector comentó que «hay que avanzar hacia la calidad» y siendo «absolutamente compatible» con el medio ambiente porque «forma parte» de la riqueza de un destino.

Álvarez se refirió también a la vivienda como «uno de los temas complejos, difíciles» y que en su opinión, pasa por que la planificación urbanística de «grandes complejos» vaya acompañada de dotaciones sociales y vivienda pública.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que está en Canarias desde el pasado martes, llamó durante su visita en las islas a acabar en Canarias con «el sindicalismo montado por patronales» y a tomar como referencia la negociación colectiva en Baleares, donde las condiciones salariales y laborales son mejores y, entre otras cuestiones, se prohíbe la subcontratación de las 'kellys'.

Álvarez, que participó en la apertura de la asamblea del comercio y la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, recalcó que Baleares tiene uno de los mejores convenios de España desde el punto de vista económico. La diferencia con respecto a Canarias, subrayó, es que allí hay un solo convenio para todas las islas y que UGT ostenta la mayoría sindical y «lucha, trabaja cada día», y «no es un chiringuito montado por las empresas para ver cómo rompen el movimiento sindical».

Reconoció «el esfuerzo muy importante» que hizo UGT en la negociación del convenio del sector hostelero de la provincia tinerfeña, que «en términos porcentuales está muy bien, pero hay que ir más allá». Porque no es solo una cuestión de salarios, donde cree que «Canarias tiene que dar un paso adelante», porque «no puede ser que haya una inmensa mayoría de trabajadores que cuando se sube el SMI se ven inmediatamente afectados», sino también de las condiciones laborales. Y es que si se pone el foco en la jornada laboral, lo de Canarias es «un escándalo», pues la más alta en la hostelería la tiene la provincia de Las Palmas, y la de Santa Cruz de Tenerife «la está tocando».

Pepe Álvarez criticó las reticencias de las patronales a la reducción de la jornada semanal a 37 horas y media, que es lo que contemplan los convenios de Navarra y de la provincia de Guipúzcoa, que a su vez tienen los salarios más altos de España y los precios de los hoteles son inferiores a los de Canarias. «¿Cuál es la razón por la que no se pueden subir salarios y reducir la jornada? Solo hay una razón: hay fondos que tienen una parte de la propiedad de los hoteles, hay cadenas a los que les ha ido muy bien y quieren seguir igual», expuso.