Claves para pagar menos en la factura de la luz

José María Camarero Sábado, 25 de mayo 2024, 09:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

No vamos a hacernos ricos ahorrando unos euros de aquí y otros de allá. Pero sí podemos confiar en que cada uno de los gestos que realizamos con nuestro dinero, por mínimo que parezca, nos permitirá tener a final de año más dinero de lo que pensábamos. Tenemos mucho más poder económico en nuestras manos del que nos quieren hacer creer. Y bajo esta premisa, iniciamos este serial de 'Ajuste de cuentas', una práctica misiva quincenal pensada para tu dinero, para tu bolsillo y para la estabilidad de tu cartera. Para desvelar todas las incógnitas que te preocupan.

Newsletter

Si hay algo que nos ocupa y sobre lo que nunca llegamos a comprender es el laberinto de la factura de la luz. Empecemos por el recibo más recurrente del que nadie se libra a final de cada mes. Aunque ahora los precios no sean tan elevados. Aunque se nos haya pasado el susto por el que tuvimos que pasar durante muchos meses por la crisis de la inflación. Su recibo esconde cinco grandes secretos con los que todos los meses se puede ahorrar hasta 200 euros al año.

Cinco claves de la factura de la luz 1 2 3 4 5 1. Remitente Empresa Potencia contratada 2. 3. Potencia facturada 4. Energía consumida 5. Comparador de tarifas Cinco claves de la factura de la luz 1 2 3 4 5 1. Remitente Empresa Comparador de tarifas Potencia contratada 2. 3. Potencia facturada 4. Energía consumida 5. Comparador de tarifas Cinco claves de la factura de la luz 1. Remitente Empresa Potencia contratada 2. 1 3. Potencia facturada 4. Energía consumida 2 5. Comparador de tarifas 3 4 5

1 Nombre de la empresa

¿Con quién tienes la luz contratada? Es la pregunta que nos hacemos para saber si nuestro vecino está pagando más o menos que nosotros en su recibo. La duda no está mal tirada, pero la empresa, en sí misma, no nos facilitará saber cuánto pagamos. Sino qué tarifa tenemos. O más concretamente, en qué tipo de mercado estamos: en el libre o en el regulado. Y esta cuestión no es baladí.

Si en la referencia de quien nos emite la factura aparece el nombre de alguna de estos comercializadores de referencia estamos pagando el precio regulado. Es decir, el que va cambiando con el paso de las horas. El que se disparó en 2022 pero el que ahora hace las delicias de quienes tienen esta modalidad por su desplome. Si en esa referencia aparece cualquier otro nombre -independientemente de que incluya las palabras mágicas de cualquier histórica eléctrica- nos encontramos en el mercado libre con una tarifa que será más estable: evitará los precios récord, pero no se beneficiará de las caídas de las últimas semanas.

¿Cuál es la mejor opción? Para quienes tengan derecho al descuento del bono social, es necesario tener contratada la tarifa regulada. Para el resto, alguna tarifa libre bien negociada. Cuando le llamen de alguna operadora eléctrica para ofrecerle «la mejor oferta del mundo», asegúrese de qué empresa se trata. Que nadie le engañe con el nombre.

2 Potencia contratada

¿Sabes que puedes ser uno de los hogares que desconocen qué potencia tienen contratada? Una de cada cuatro familias se encuentran en esa situación. Y una de cada cuatro, por tanto, estarán pagando más en su recibo de lo que deberían. Por cada kilovatio (kw, apunte esta nomenclatura) que reduzca su potencia, se ahorrará unos 50 euros de luz al año.

Porque cada kw adicional supone un pago superior a la compañía eléctrica en la parte fija del recibo. Esa a la que prestamos poca atención.

¿Cuál es la potencia ideal? Para una vivienda de unos 80 metros cuadrados, la recomendación es tener un contrato de unos 4,5 kw. Es decir, en un tramo de entre 4 y 5 kw. Por debajo de 4 kw corre el riesgo de que le salten los plomos -histórica referencia al mercado eléctrico que ya no se produce- de forma continua, con el riesgo que ello supone. Por encima de 5 kw, estará pagando de más, salvo que se trate de una vivienda con un intenso consumo eléctrico.

3 Potencia facturada

Cuando analices tu recibo eléctrico para compararlo con las tarifas disponibles en el mercado, tienes que estar atento a lo que tu compañía te está cobrando ahora por la potencia contratada. Aunque pueda parecer un poco complejo -se factura por kw contratado y por día transcurrido-, permite realizar una comparativa fiable con las ofertas que le puedan llegar. Pagar en torno a 10 céntimos por kw y día puede ser una referencia a tener en cuenta. Por encima, es demasiado. Por debajo, ideal para tu bolsillo.

4 Energía consumida

Aquí se encuentra el meollo de toda la factura. Porque se trata del importe que se paga por el consumo de luz que se realiza en cada casa. Es un verdadero termómetro que permite comparar lo que te cuesta la luz con respecto a tu amigo, a tu compañero de trabajo o a ese familiar tan cercano que no para de avasallar con lo «poco» que paga.

Si el importe que aparece en tu recibo por la energía consumida es superior a 10 céntimos de euro por kwh consumido, entonces estarás pagando demasiado. Con el desplome de costes de los últimos meses, las tarifas se han ido adaptando. Pero el problema es que muchos ciudadanos mantienen las ofertas contratadas hace uno o dos años. Si está pagando el kwh a más de 12 o 13 céntimos de euro, cambie de tarifa o de compañía, si hace falta. Si paga menos de 9 céntimos de euro/kwh, puede sentirse en estos momentos afortunado.

Tenga en cuenta que los tramos horarios baratos y caros de la luz han cambiado por completo en el último año. De tener que poner la lavadora de madrugada, hemos pasado a activarla a mediodía. Porque ahora, desde las 12.00 hasta las 17.00 horas, tenemos los precios más baratos del día, junto a los de la madrugada. Aquí tiene la referencia horaria:

Los nuevos tramos horarios eléctricos Horas punta Horas valle Horas llana 1:00 12:00 18:00 22:00 0:00 Los nuevos tramos horarios eléctricos Horas punta Horas valle Horas llana 1:00 12:00 18:00 22:00 0:00 Los nuevos tramos horarios eléctricos Horas punta 1:00 Horas valle Horas llana 12:00 18:00 22:00 0:00

Dependiendo de la tarifa que tenga, puede ahorrarse en un año hasta 150 euros en la factura de la luz, según la modalidad contratada.

5 Comparador: el secreto mejor guardado

A nadie se le escapa la complejidad de cualquier factura de la luz. Por muy bien presentada que se encuentre y por muchos iconos que la compañía vaya incorporando para hacerla digerible. Por eso, la legislación obliga desde hace tres años a incluir un pequeño secreto que nadie se encarga de publicitar para que nadie, al fin y al cabo, cambie de compañía: el comparador de precios eléctricos.

Se trata de un código QR, que suele encontrarse en la última página del recibo y en el rincón más recóndito, junto a una página web. Si escanea ese QR, le aparecerá en su móvil la tarifa que tiene contratada en la actualidad y el resto de precios disponibles en el resto de compañías, según su tipo de hogar, consumo, localidad y potencia contratada. Ahí puede comprobar si está pagando demasiado o si existen ofertas mejores en el mercado para que las pueda contratar. Recuerde que, por mucho que le digan algunos operadores, los cambios de tarifa y de compañía son gratuitos -salvo que el contrato firmado lo prohíba por penalización- y que puede moverse como si se tratara de cualquier tarifa móvil.

La madeja de la factura eléctrica no es fácil de desenredar. Nunca lo ha sido. Pero si dedicas un cuarto de hora para analizar todos los consejos y claves incluidas en este 'Ajuste de cuentas' te percatarás del poder que realmente tienes con tu recibo y de que comenzar a ahorrar, poco a poco, será una tarea gratificante en unos meses.

Ahorro estimado de esta newsletter: 200 euros al año

Temas

Ajuste de cuentas