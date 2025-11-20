La central flotante en el puerto «no tiene mucho sentido»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:05 Comenta Compartir

El rechazo ciudadano, la oposición del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas, sumado a las dilaciones temporales y al informe desfavorable del Gobierno de Canarias tumbaron el proyecto de la central eléctrica de gas que se pretendía instalar en el puerto de La Luz. Ahora se apuesta por tanques para almacenar gas natural líquido y biocombustible que se traducirán en el atraque en el muelle Reina Sofía de un buque con capacidad de generar 125 MW de potencia y así evitar que un eventual incidente energético derive en un apagón.

Pero la división de pareceres está servida y ayer se puso de manifiesto la controversia en el foro organizado por CANARIAS7. Carlos Medina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, apuntó que «no tiene mucho sentido la operación del barco». Y abundó que «tenemos en el puerto de Las Palmas la necesidad de electrificación, la necesidad de atender con gas a los buques, y tenemos en el norte de Gran Canaria un déficit de potencia de 80 megavatios. Se plantea un proyecto para una central térmica de gas convencional para atender todos esos problemas, y resulta que ese proyecto no se va a ejecutar», apuntó. «Y la alternativa es un barco turco que funciona con gasoil. ¿Usted entiende eso?», el decano de los ingenieros, no. Con el marco regulatorio actual, «yo a corto o medio plazo no veo ninguna solución al respecto».

Por su parte, el representante de la Autoridad Portuaria, César Martín, lamentó la oportunidad perdida con la planta de gas «por temas pseudo administrativos» y que ahora se pretenda colocar un barco «que ocupa línea de atraque, el fondeo puede tener problemas. No tiene mucho sentido la opción del barco después de tener una concesión» con objetivos.

En cuanto al apagón que sufrió la España peninsular, dijo el decano de ingenieros Carlos Medina que nunca se van a dar a conocer responsabilidades, ya sea en el ámbito de la responsabilidad civil o de la política. «Para mí el tema del apagón está perfectamente claro, en el sentido de que esto es un problema de exceso de renovables en la red. Estos señores han seguido las consignas políticas, han llevado el experimento al límite y al final les ha estallado en la cara. Básicamente ese es el resumen. Ahora están haciendo lo que llaman ellos el modo seguridad reforzado», algo que Medina afirma que «no existe en ningún sitio en la normativa. Eso es básicamente hacer que el sistema funcione de manera segura, que esa es la responsabilidad del operador del sistema y punto». Y recordó que el operador del sistema está obligado, según la normativa, a elaborar un Informe de Cobertura Polarística de Demanda. Cada año, a cinco años vista, yo tengo que prever la potencia firme que yo necesito para poder ganar. En el año 2018 ya se estaba anunciando un déficit de potencia».

La declaración en Canarias de emergencia energética hace ya dos años ha traído como «positivo» el concurso de concurrencia competitiva, como recordó el decano de los ingenieros CarlosMedina, «en realidad varios concursos que tenían un retraso acumulado de 10 años, desde 2013 hasta 2023». Ahora resta que, una vez ya están las ofertas presentadas, se adjudique la potencia y empezar a desarrollar proyectos. «Pero esas instalaciones no las veremos hasta mínimo 10 años». Y el llamado concurso exprés o antiapagones «es una chapuza jurídica» para situaciones de emergencia, centrales que se pondrán en marcha en caso de apagones quizás el próximo año.