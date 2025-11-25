La CEE entrega el 'Premio Emprendedor 2025' en Las Palmas de Gran Canaria
La Confederacón Canaria de Empresarios ha premiado a Angharad Hernández Torres (Canary Sweep) y con un accésit Raúl López Gutiérrez (Borah digital labs SL)
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 25 de noviembre 2025, 14:58
La Confederación Canaria de Empresarios celebró este martes su Encuentro Empresarial anual en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria. En él se hizo entrega del 'Premio Emprendedor 2025 y de un accésit, galardones dotados con 4.000 y 2.000 euros, respectivamente, y de los que fueron ganadores del premio Angharad Hernández Torres (Canary Sweep) y del accésit Raúl López Gutiérrez (Borah digital labs SL).
En el encuentro, dirigido a todos los integrantes del ecosistema empresarial, ya sean emprendedores, empresas, inversores, o en general, cualquier persona interesada en el mundo de la empresa, se propició un entorno participativo, en el que los ponentes expusieron a los asistentes temas de alto interés, como son la digitalización de las empresas e IA, Fiscalidad y Planificación de la Inversión, Infraestructuras y Ecosistemas de Apoyo al Emprendimiento y la empresa canaria ante los desafíos de la transformación económica y social, además de mostrar diversos casos de éxito.
La inauguración del evento corrió a cargo del Presidente de la CCE, Pedro Ortega, que estuvo acompañado por la Isabel León, Viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, y en su acto de cierre, con José Cristóbal García, Vicepresidente Ejecutivo de la CCE, y de Teresa Ortega, Directora del Servicio Canario de Empleo.