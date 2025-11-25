Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los ganadores del 'Premio Emprendedor 2025' de la Confederación Canaria de Empresarios.
Los ganadores del 'Premio Emprendedor 2025' de la Confederación Canaria de Empresarios. Cober

La CEE entrega el 'Premio Emprendedor 2025' en Las Palmas de Gran Canaria

La Confederacón Canaria de Empresarios ha premiado a Angharad Hernández Torres (Canary Sweep) y con un accésit Raúl López Gutiérrez (Borah digital labs SL)

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:58

La Confederación Canaria de Empresarios celebró este martes su Encuentro Empresarial anual en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria. En él se hizo entrega del 'Premio Emprendedor 2025 y de un accésit, galardones dotados con 4.000 y 2.000 euros, respectivamente, y de los que fueron ganadores del premio Angharad Hernández Torres (Canary Sweep) y del accésit Raúl López Gutiérrez (Borah digital labs SL).

En el encuentro, dirigido a todos los integrantes del ecosistema empresarial, ya sean emprendedores, empresas, inversores, o en general, cualquier persona interesada en el mundo de la empresa, se propició un entorno participativo, en el que los ponentes expusieron a los asistentes temas de alto interés, como son la digitalización de las empresas e IA, Fiscalidad y Planificación de la Inversión, Infraestructuras y Ecosistemas de Apoyo al Emprendimiento y la empresa canaria ante los desafíos de la transformación económica y social, además de mostrar diversos casos de éxito.

La inauguración del evento corrió a cargo del Presidente de la CCE, Pedro Ortega, que estuvo acompañado por la Isabel León, Viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, y en su acto de cierre, con José Cristóbal García, Vicepresidente Ejecutivo de la CCE, y de Teresa Ortega, Directora del Servicio Canario de Empleo.

Momentos de la entrega de premios. Cober
