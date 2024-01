La CCE alerta de las tensiones en el mercado laboral

La patronal de Las Palmas, agrupada en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) no oculta su malestar ante la subida del salario mínimo acordada en Madrid sin contar con las empresas. José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación, advierte de los efectos perversos de la medida, cuestiona el procedimiento seguido y se muestra crítico con el talante de la ministra Yolanda Díaz.

En declaraciones a este periódico, José Cristóbal García dijo que la subida impuesta por el Gobierno «genera bastantes problemas. En primer lugar, tensiona el mercado de trabajo, limita el acceso al mercado laboral de colectivos como los jóvenes y quienes tengan menor cualificación laboral, porque los contratos tienen que estar vinculados a la productividad». En segundo lugar, estamos por encima del 71% del salario medio de Canarias, cuando la Carta Europea habla de que debería estar en una media del 60%».

Asimismo, hizo hincapié en que «hay convenios colectivos ya firmados que están por debajo de esta subida, con lo que se tensionará la situación en las empresas».

El vicepresidente de la patronal de Las Palmas también criticó el procedimiento seguido: «Hay una injerencia clara en la autonomía de la negociación colectiva, al introducir por decreto cuáles serán los salarios, algo propio de regímenes anteriores, cuando los salarios se designaban por decretos. Parece que esta es la actitud que tiene este Gobierno, que prescinde de un arbitraje ecuánime al ponerse del lado de una de las partes, intentando castigar a la parte empresarial. Pensábamos que todo eso se había superado, buscando solo titulares de prensa, pero sin un atisbo de querer entrar a analizar factores como la productividad. Se hace con un falso apoyo a la clase trabajadora, porque esto no beneficiará al trabajador».

En ningún caso, incidió, «se está fomentando la creación de empleo, no se ayuda a ello bajo ningún concepto. El salario mínimo no debe responder a un criterio tan poco motivado».

«No nos traerá nada nuevo», reiteró José Cristóbal García. «En paralelo, el Gobierno decide unilateralmente esta subida pero no acepta modificar el coste en los contratos con la administración pública. Las condiciones de esos contratos para un empresario o un autónomo han cambiado por una decisión unilateral del Gobierno, y sin embargo ese mismo Gobierno no permite adaptar los costes, con lo que se está forzando a las empresas a que no puedan cumplir con los contratos».

Finalmente, lamentó que no tengan «una ministra de Trabajo, lo que tenemos es una ministra del subsidio, del derroche de las arcas públicas y del desprecio a las empresas y lo que es el diálogo social».