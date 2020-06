CC afirma que los aeropuertos canarios no están preparados para la reapertura

Según Clavijo, no puede ser que el control de cualquier ciudadano a su llegada a un aeropuerto sea "simple y llanamente" la toma de temperatura y la firma de un "papelito" con una declaración responsable.

"Estamos jugando con fuego, y una recaída, como ya está ocurriendo en otros países, puede ser el toque final a los problemas económicos que ya tenemos y que se van a ir agravando a lo largo del tiempo", ha continuado el senador nacionalista.

Clavijo, en rueda de prensa, ha insistido en que una apertura "como la que estamos viviendo", se traducirá en "destrucción" de empleo, riqueza y oportunidades, lo que, a su vez, provocará "un daño muy superior" al que hubiese existido "si se hubiesen planificado bien las cosas", ha remarcado.

El expresidente canario ha recordado que el pasado 3 de abril presentó una solicitud de comparecencia al ministro de Transportes José Luis Ábalos para conocer las medidas que se preveían implantar en Canarias, "y a día de hoy lo que estamos viendo son colas en los aeropuertos, retrasos, enfado, y en definitiva, más riesgo".

Clavijo también ha criticado que AENA mantenga que todos los aeropuertos de su red, incluidos los canarios, cuentan con el personal adecuado para que los procesos aeroportuarios se realicen en condiciones óptimas de seguridad y calidad, cuando solo existen 150 especialistas sanitarios "para atender a todos los aeropuertos españoles".

"Es evidente que no cuentan con las condiciones óptimas y el personal necesario para garantizar no solo la seguridad de los ciudadanos, sino de los propios trabajadores, que se están quejando", ha continuado.

A este respecto, el senador nacionalista ha recordado que "si AENA no quería o no podía, y si el Gobierno de España no quería o no podía", Canarias, en base al artículo 141 de su Estatuto de Autonomía, sí podía haber articulado convenios y medidas de colaboración para la contratación de más personal sanitario.

Clavijo ha afirmado, además, que Canarias no debería esperar a que el Gobierno central "le dé las soluciones", porque entonces "siempre nos van a coger sin la tarea por hacer".

En este sentido, para Clavijo ha quedado "sobradamente" demostrado que el Gobierno de España no tiene a Canarias presente en su agenda, "y nos estamos jugando miles y miles de puestos de trabajo", ha insistido.

El senador de CC ha recordado que si los ERTES llegasen a convertirse en expedientes de extinción definitiva, el paro en Canarias superaría el 45 por ciento. "Y a día de hoy sigue sin existir un acuerdo entre patronales y sindicatos con el Gobierno de España", ha criticado.

De hecho, ha continuado, si solo el 30 por ciento de las 270.000 personas que hay actualmente en ERTE en Canarias, no pudiese volver a su puesto de trabajo, "estaríamos hablando de 85.000 puestos de trabajo destruidos".

"¿Y saben cuánto costó después de la crisis de 2008 que se crearan 85.000 puestos de trabajo en Canarias? Cuatro años", ha rematado.

Por todo ello, Fernando Clavijo ha señalado que Canarias llega "tarde y mal" a la reapertura turística, y ha insistido en la importancia de contar con una aplicación para el seguimiento informático de los turistas, pues, "en caso de dar positivo", se podría reconstruir toda su trazabilidad, "y eso nos permitiría tener una mayor tranquilidad".

El senador también se ha referido al complemento retributivo que el Gobierno de Canarias pretende otorgar a los profesionales sanitarios por su labor durante la pandemia, y que dejará fuera al 48 por ciento de la plantilla del Servicio Canario de la Salud (SCS).

A su juicio, se trata de un nuevo ejemplo de "improvisación" por parte del Ejecutivo autonómico, "que ha fracasado en su primer año de Gobierno", y que ha tratado de buscar un "titular", sin "analizar las cosas, sin hablar con los sindicatos y sin pactar".

"¿Por qué dejas a la mitad de la plantilla fuera?, Hay trabajadores de primera y de segunda?", ha preguntado Clavijo, para posteriormente recalcar que los médicos son tan importantes "como las personas que están limpiando las habitaciones".