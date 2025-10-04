La presidenta de Asocelpa, Carmen Moreno, junto a otros miembros de la patronal portuaria y representantes de las administraciones.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (Asocelpa) ha festejado este viernes por todo lo alto su primer centenario (1925-2025) con un multitudinario evento en el emblemático Castillo de La Luz y al que asistieron cerca de 200 personas.

Carmen Moreno, presidenta de Asocelpa, estuvo arropada por las principales autoridades de la isla, como el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la concejala de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada. Ninguno quiso perderse la celebración de la que es la patronal portuaria más antigua de Canarias.

«Ha sido un siglo de excelencia y de visión de futuro», apuntó Moreno, que destacó durante su discurso el papel clave de los consignatarios en el desarrollo del puerto de Las Palmas, de la ciudad, de la isla y de Canarias. «Hemos sido el engranaje que ha hecho girar la economía de Gran Canaria, adaptándonos a crisis, guerras, reconversiones, desafíos económicos y sociales», señaló.

En el acto se reconoció a «personas pioneras» en la historia del puerto y de Asocelpa: entre ellas a Caridad Cuyás, empresaria y pionera en el mundo marítimo y la primera presidenta de esta organización en 2003, y Juan Francisco Fonte, cronista oficial del puerto de Las Palmas y guardián de la memoria colectiva.

«Veo aquí esta noche a nuestra familia portuaria: estibadores, consignatarios, navieras, astilleros y un largo etcétera; todos unidos en un compromiso inquebrantable. También nos acompañan autoridades amigas, cuyo apoyo ha sido clave para seguir siendo el puerto del futuro», manifestó Moreno.

La presidenta de Asocelpa destacó la capacidad de la organización no solo para crecer sino también para adaptarse a los nuevos tiempos, como con la creación de la plataforma 'Friends of the Ocean' para una economía sostenible, y su apuesta por la digitalización y la descarbonización así como por la entrada del puerto en el Grupo 1 del sistema portuario español. «Miramos al horizonte con audacia porque el futuro de La Luz no es solo nuestro; es el de Canarias y el de España en el Atlántico Medio», concluyó. En en acto fueron reconocidos los cinco asociados más antiguos de Asocelpa: Andrés Perdomo, Flick Canarias, Fred Olsen, Hamilton y Noatun Maritime Spain (Guillermo Olsen y Cía).

Moreno elogió el legado de los 14 presidentes que la han precedido y de los visionarios que en 1925 constituyeron la asociación.

Morales alaba el papel de la organización en sus 100 años

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, afirmó ayer que la asociación de empresas consignatarias y estibadoras Asocelpa ha sido «la fuerza motriz en la consolidación y crecimiento de la actividad portuaria».

«Ustedes han sido la clave del desarrollo y la profesionalización de nuestro puerto y la columna vertebral que ha permitido que su actividad se desarrolle con continuidad, eficiencia y adaptación a la evolución de los tiempos históricos», agregó el presidente del Gobierno.

Asocelpa agrupa a más de cuarenta empresas que abarcan agentes consignatarios, empresas estibadoras, operadores de terminales y representantes de línea de cruceros. Tiene ámbito provincial y opera en los puertos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Es una de las tres organizaciones empresariales más importantes en la actualidad y representa a armadores y cargadores que atendieron alrededor de 15.000 escalas en 2024.

«Las personas y organizaciones que han sustentado la actividad del Puerto de Las Palmas han sido sin duda alguna una de nuestras grandes fortalezas desde el punto de vista social y económico. Por eso celebramos hoy que podemos seguir contando con su soporte y salvaguarda», declaró Antonio Morales.

«Las Palmas de Gran Canaria brilla con fuerza sobre el mapa gracias a que cuenta con la plataforma portuaria más importante del Atlántico Medio. Y esta infraestructura, que nos abrió al mundo y nos convirtió en un modelo de integración y diversidad cultural, mira hacia el futuro sobre cimientos tan sólidos como nuestro puerto, una luz constante en nuestra historia», reflexionó Morales.

«Sería imposible pensar en las islas sin su presencia. El puerto surte, cuida y conecta. Es la savia que insufla vid a al día a día de las sociedades insulares. Y ustedes encarnan también la superación de las barreras de la insularidad para que quienes vivimos en estas islas podamos disfrutar de las mismas oportunidades que en los territorios continentales», resaltó.

«Contribuyen además a la generación de empleo; la captación de talento; la modernización de los procesos; al refuerzo del papel del Puerto en el eje Atlántico; al compromiso con el medio ambiente; el desarrollo de la economía azul o a la diversificación económica. Son líneas que coinciden además con la acción del Cabildo y que ha dado y da lugar a múltiples colaboraciones con el sector», aseveró también.

Igualmente, Morales puso de relieve «su decisiva contribución a la consolidación del sello de calidad que acompaña a Gran Canaria y que trasmite al mundo que aquí tenemos capacidad humana y técnica de sobra para acometer cualquier proyecto», además de recordar que Cabildo y Asocelpa «nacieron con una vocación de servicio, entendiendo que el futuro de esta isla estaba, y sigue estando, indisolublemente ligado a su puerto».