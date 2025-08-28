Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

Los carburantes marcan nuevos mínimos del verano a las puertas de la operación retorno

El precio del litro de diésel acumula un descenso del 2% en agosto y el de la gasolina un 1%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:00

A pocos días de que se produzcan miles de desplazamientos en el último fin de semana de agosto, los repostajes de este éxodo vacacional han ... mantenido la tendencia de prácticamente todo el mes hasta marcar nuevo mínimos de los últimos tres meses. El precio medio de los carburantes en España se ha mantenido a la baja en la última semana, cuando el litro de gasolina y, sobre todo, el de diésel, se han abaratado un 0,1% y un 0,5% respectivamente, a las puertas de la operación retorno.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol
  2. 2 Los socorristas de Las Canteras en huelga indefinida: Â«Nos jugamos la vida por 1.000 euros al mesÂ»
  3. 3 Pablo Vera, el primer canario nominado a mejor creador de contenido en la lista Forbes España
  4. 4 50 jóvenes grancanarios se van a Irlanda para aprender inglés con becas del Cabildo
  5. 5 Tres nuevos casos elevan a 22 los pacientes afectados por el brote hospitalario de salmonela
  6. 6 Tramo final del mercado: Kaba y Mata, temor por Mármol...
  7. 7 Al rescate de Fernando Guanarteme: Urbanismo extingue el contrato de la obra que debía haber acabado en 2023
  8. 8 Arde un coche en el aparcamiento de un centro comercial en Vecindario
  9. 9 El examarillo Fábio Silva, al Borussia Dortmund por más de 25 millones
  10. 10 La Universidad Fernando Pessoa Canarias compra las Dominicas de Guía

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los carburantes marcan nuevos mínimos del verano a las puertas de la operación retorno

Los carburantes marcan nuevos mínimos del verano a las puertas de la operación retorno