Salón de Actos de CANARIAS7.

CANARIAS7 celebra el Foro 'Las redes eléctricas, pieza clave en el desarrollo económico de Canarias'

El encuentro sobre energía y futuro para Canarias tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a partir de las 9.30 en la sede del periódico

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:02

CANARIAS7 celebra el próximo jueves 20 de noviembre a partir de las 9.30 horas el Foro 'Las redes eléctricas, pieza clave en el desarrollo económico de Canarias', que se celebrará en el Salón de Actos de la sede de CANARIAS7 en el Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria.

El encuentro, organizado por CANARIAS7 y patrocinado por Endesa, analizará el papel estratégico de las redes eléctricas en el desarrollo económico y la transición energética del archipiélago.

La jornada estará conducida por el director de CANARIAS7, Francisco Suárez Álamo, quien realizará una entrevista a Carlos Lafoz, director de Distribución de Endesa en Canarias, bajo el título 'Las redes eléctricas, pieza clave en el desarrollo económico de Canarias'.

A continuación, moderará una mesa redonda con la participación de José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas; Carlos Medina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental; y Vicente Belloch, jefe de Mantenimiento y Señales Marítimas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El foro concluirá con una entrevista a Saúl Barrio, director de Generación de Endesa en Canarias, titulada 'Un paseo por la actualidad de la generación energética'.

