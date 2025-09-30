Canarias triplica en 2024 sus exportaciones de aguacate al mercado peninsular y europeo El consejero Narvay Quintero destaca en la feria 'Fruit Attraction' el crecimiento de la comercialización exterior de aguacate y papaya, respaldada por el sello IGP y el impulso del Gobierno autonómico a la internacionalización del sector hortofrutícola

Canarias multiplicó por tres en 2024 los envíos de aguacate fuera del archipiélago, alcanzando los 424.632 kilos y 1,3 millones de euros en ventas, frente a los 142.000 kilos y 0,4 millones registrados en 2023. Así lo anunció este martes, 30 de septiembre, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, durante la inauguración de la feria internacional Fruit Attraction, celebrada en Madrid con la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas.

El titular del área subrayó que la expansión del cultivo en Canarias y la reciente obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Aguacate de Canarias' refuerzan la posición del producto en los mercados europeos, favoreciendo la elección de distribuidores y consumidores.

Además, Quintero destacó la consolidación de la papaya como fruta de exportación, con más de 10,8 millones de kilos enviados a la península y Europa y 12,6 millones de euros en ventas durante 2024. En apenas cuatro años, el valor de este mercado se ha duplicado, acompañado de un compromiso creciente con la producción ecológica, especialmente en destinos como Alemania, Holanda o Suiza.

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y Proexca, impulsa la participación de empresas y administraciones públicas en 'Fruit Attraction', una cita que congrega a más de 120.000 profesionales de 150 países. En el espacio expositivo del archipiélago se presentan también innovaciones tecnológicas, como un robot agrícola eléctrico adaptado a pequeños productores, sistemas de inteligencia artificial para el empaquetado de plátanos o software de gestión de fincas.

La delegación canaria incluye compañías como 'Plantate', 'Sweet Papaya', 'Agrorincón', 'Pitaber Canarias', 'Alisios Tropical Fruits' y 'Luctaya', así como firmas de innovación agraria y cabildos insulares, que buscan abrir nuevas oportunidades comerciales en el mercado europeo y consolidar la presencia de cultivos tropicales y subtropicales como el mango, la pitaya o el maracuyá.

«'Fruit Attraction' sigue siendo una plataforma de impulso y expansión internacional para el sector. Desde el Ejecutivo canario queremos que tanto nuestros cultivos tradicionales como los de nueva implantación aprovechen al máximo esta cita ineludible», concluyó Quintero.