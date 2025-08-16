Los parados deberán alternar a partir de enero la teoría con la práctica, cuyo número de horas se multiplica, al entrar la modalidad dual. Además por primera vez habrá teleformación

Silvia Fernández Díaz LAs Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias revolucionará este año la formación de los desempleados canarios, al introducir en la convocatoria dos novedades que suponen un antes y de un después. De un lado, establece la formación dual, que multiplica las horas 'de trabajo' que de los desempleados tendrán que realizar en empresas privadas; y de otro, por primera vez implementa la teleformación.

Ambos cambios generan «retos» importantes para todas las partes. De un lado, los centros formativos (las conocidas como academias) que, con esta nueva formación dual, requieren de empresas a las que enviar a los parados para que completen el curso y a los que hay que dar de alta en la Seguridad Social, como ya sucede con la FP dual y cuya aplicación no ha estado exenta de problemas. El temor de los centros es no encontrar empresas dispuestas a emplear a los alumnos que están en formación.

DETALLE Fondos La Consejería destina a través del SCE 58,5 millones de euros, diez más que en el pasado ejercicio.

Beneficiarios Se estima que 30.000 personas podrán acogerse a la formación para parados de este año.

Arranque Los cursos comenzarán en enero de 2026. Los centros de formación están en plena concurrencia.

Acciones Este año se realizaron en torno a 2.000 acciones formativas, de 200 especialidades y 28 familias profesionales.

Para el SCE también es un cambio sustancial en la filosofía que ha imperado en las últimas décadas y finalmente están los alumnos, a los que se les va a exigir un plus de responsabilidad para ir a los cursos y cumplir con las horas de trabajo que se multiplicarán a partir de ahora.

«Los retos son muchos», asegura Cristóbal Castro, presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Gran Canaria, que se muestra convencido de que el camino elegido por el SCE es el adecuado para avanzar en la mejora de la formación de los parados isleños y su reincorporación al mercado laboral. «Este nuevo modelo es como el de aprendiz de antes», explica Castro. Como indica, «hasta el año pasado el alumno realizaba breves prácticas al final del curso. Ahora con el modelo dual, el alumno alterna teoría con trabajo durante el curso y va a ser un trabajador más en la empresa a la que vaya».

En cuanto a la teleformación, se estima que en torno al 10% de los fondos, que ascienden a 58,5 millones de euros, y de las acciones formativas -que se estima que rondarán las 2.000- podrán realizarse a distancia. Esto tiene su ventaja, permite conciliar mejor y además se puede llegar a todos los desempleados de cualquier punto de Canarias, aunque a priori está generando algunos problemas que derivan en retrasos en la convocatoria. El proceso arrancó el lunes, con un mes de retraso y concluirá en septiembre. Los cursos arrancarán en enero.

Falta de personal en el SCE y necesidad de refuerzo

De hecho, los centros de formación habían solicitado posponer a la convocatoria del próximo año la teleformación para no afrontar los dos cambios a la vez. Petición que no se asumió por parte de la Consejería a pesar de la escasez de medios humanos con los que cuenta para estos dos cambios tan profundos.

En este sentido, Castro aboga por que desde Función Pública se dote de personal a la Consejería de Empleo. «Nos encontramos para afrontar los retos con un SCE muy desmembrado y con reducido personal. Hay que fortalecer su estructura para este volumen de trabajo que afronta», manifiesta.

En cuanto a los contenidos de los cursos, Castro destaca que se ha hecho una gran labor para adecuarlos a las necesidades de las empresas. Así junto a los clásicos y necesarios de albañilería, electricidad, soldadura o bares y cafeterías, se añaden otros de Inteligencia Artificial, transformación digital en la empresa, economía azul, la comunicación audiovisual, la informática o las energías renovables». «Ha habido reuniones con empresarios, sindicatos y a nivel de cada isla para conocer las distintas demandas y adaptarse a ellas», explica Castro.

«El parado tiene muchos derechos y poca obligación al formarse y tratar de volver al mercado laboral» El presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Gran Canarias, Cristóbal Castro, aplaude el cambio introducido por el SCE este año y que permite a los centros de formación localizar de forma rápida a través de una nueva herramienta a desempleados que podrían estar interesados en en los cursos. De esta forma ha desaparecido un problema que impedía llegar hasta los alumnos. Sin embargo, lo que persiste y sobre lo que se está trabajando es en la falta de compromiso de los alumnos, que están dejando los cursos a medias. De un lado, están quitando plazas a otras personas y de otro, perjudican a los centros de formación, a los que solo se abona por los alumnos que terminan su formación.

«Es necesario un cambio. Los desempleados alumnos tienen derechos, como el cobrar una prestación o ayuda, además de la formación pero no tienen ninguna obligación. Entonces entran y salen de los cursos, van o no van», indica Castro, que apunta que las prestaciones y los cursos buscan que las empresas en situación de desempleo se formen para volver al mercado de trabajo y salgan del paro. «Si ese es el objetivo y la persona no lo hace tiene que haber algún tipo de penalización. Es necesario tomar medidas para generar interés por volver al trabajo», manifiesta Castro.

Además del perjuicio social está el propio de los centros. Si los alumnos no acaban el curso los centros no cobran por él. «No podemos hacernos cargo de la irresponsabilidad de los alumnos», indica Castro.

En este sentido, los centros de formación de las islas han solicitado a la consejera, Jéssica de León, que asuma el modelo de otras regiones como Galicia, en donde si acaba más del 50% de los alumnos se abona el 75% «porque hay variables ajenas a los centros».