Canarias, la segunda comunidad con más peatones fallecidos en accidentes de tráfico

Canarias se sitúa como la segunda comunidad autonóma con mayor proporción de peatones fallecidos en accidentes de tráfico, con un 27% del total de víctimas mortales, solo por detrás de Madrid (31%) y por delante de Galicia (24%). Así lo refleja el estudio 'Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023', elaborado por la Fundación Línea Directa.

El informa destaca además que la autopista TF-1, entre los kilómetros 54,5 y 78 en Santa Cruz de Tenerife, concentra el tramo con mayor número de atropellos mortales de toda España en vías interurbanas. Un dato que, según el estudio, sitúa a Canarias en el mapa de la siniestralidad peatonal.

Tal y como muestra el estudio, en el 72% de los siniestros mortales con peatones implicados en España, éstos no habían cometido ninguna infracción. Sin embargo, el consumo de sustancias aparece como un factor determinante: el 41% de los peatones fallecidos habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, que afectan directamente a los reflejos y a la percepción.

Las infracciones más habituales de los viandantes son cruzar fuera del paso de peatones (16%), caminar por la vía de forma antirreglamentaria (5%) y no respetar los semáforos (4%). Por el lado de los conductores, destacan el exceso de velocidad, no respetar los pasos de peatones y saltarse semáforos u otras señales de prioridad.

El estudio también advierte sobre la figura del «peatón tecnológico»: jóvenes de entre 18 y 25 años que utilizan el móvil o los auriculares mientras caminan, especialmente en zonas de ocio o universitarias, lo que aumenta de forma notable el riesgo de accidente. Además, las mujeres sufren más atropellos en ciudad, mientras que los hombres presentan mayor letalidad en carretera. Los mayores de 65 años, por su parte, registran una tasa de mortalidad que duplica la media.

En cuanto a la percepción ciudadana, el informe recoge que un 64% de los peatones en Canarias consideran que los turismos no respetan adecuadamente los pasos de cebra. Casi cuatro de cada diez, un 37%, aseguran que han tenido algún susto en un paso de peatones.

