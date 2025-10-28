Canarias recibirá 47,5 millones del Gobierno en concepto de ayuda al transporte El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para la concesión directa de 363,7 millones de euros a Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias para financiar el transporte público en 2025

Ep Madrid Martes, 28 de octubre 2025, 13:57 Comenta Compartir

El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha aprobado un real decreto para la concesión directa de 363,7 millones de euros a Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias para financiar el transporte público colectivo metropolitano en el ejercicio 2025.

La concesión directa de estas subvenciones supone un esfuerzo inversor idéntico a las aprobadas en 2023 y 2024, y se suman a otras ayudas a estas regiones como los fondos estatales para subvencionar la gratuidad del transporte para niños de hasta 14 años, los descuentos del 40% en los abonos para todos o del 70% para jóvenes, así como los que se aplican a los préstamos de bicicletas públicas.

De los 364 millones, Madrid recibirá 127 millones de euros para la financiación del transporte público regular de viajeros de ámbito metropolitano, Barcelona otros 149 millones, Valencia hasta 40 millones y Canarias 47,5 millones de euros.

El transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares se caracteriza por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores.

La concesión de estas subvenciones queda condicionada a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de los beneficiarios y que el mismo sea coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible 2030, de forma que la financiación estatal actúa como un incentivo para desplegar este instrumento de ordenación y planificación de la movilidad.