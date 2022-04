Canarias prevé una buena y cara Semana Santa, con una subida de precios del 9% por el alza de costes

El sector turístico de Canarias prevé rozar el lleno esta Semana Santa gracias al turismo internacional, nacional y local. Las reservas arrancaron de forma tímida pero en las últimas semanas han ido en aumento y debido al cambio de hábitos y al mayor tirón desde la covid de las compras de última hora, se prevé que la próxima semana haya récord de ventas para esos días. «Actualmente las reservas para Semana Santa a Canarias están ya al mismo nivel que estaban a estas alturas de 2019 mientras que en el conjunto del Estado seguimos aún un 28% por debajo», según indican fuentes de la agencia de viajes online Destinia.

Según indican, en las últimas tres semanas las reservas a las islas «han dado un gran empujón». Solo la semana pasada hubo un 48% más de reservas a las islas de las que hubo en igual semana de 2019. «Se espera que con el ultimo minuto, los datos de esta Semana Santa superen a los de 2019», indican.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricúa, confía en que el mes de abril se alcance una ocupación de entre un 75 y 80% y que los cuatro días del puente de Semana Santa se llegue hasta el 90% o incluso se supere gracias al turismo local. «Los canarios serán los que hagan que esas ocupaciones sean mejores», indica.

En el mismo sentido se expresa el vocal de la FEHT y director general de la cadena canaria Be Cordial & Resorts, Nicolás Villalobos. «Queremos ser optimistas y el puente pinta bien pero después de los dos años optamos por la prudencia», indica.

Eso sí, las personas que quieran disfrutar la Semana Santa en un complejo se van a encontrar con unos precios por encima de los de 2019 debido al aumento de los costes que soportan, como son la luz, las materias primas para elaborar la comida y las bebidas. Según los datos de Destinia, el precio medio por persona y noche ha aumentado un 9% en Canarias esta Semana Santa. Pese al alza, este es inferior al registrado en el conjunto del Estado y que es de un 13%.

Fuentes del sector confirman el aumento de precios y lo achacan al aumento de los costes. «Los empresarios se han dado cuenta de que con el alza de costes cuanto más habitaciones venden más pierden. Los precios actuales no se pueden bajar», indican estas fuentes que señalan que vender una habitación por debajo de los precios establecidos suponen pérdidas porque es mayor gasto de luz. «Son neveras que se abren y se cierran y duchas con agua caliente corriendo. Todos los precios se han disparatado y tenemos que hacer frente a ello», indican estas fuentes.

Mañaricua rebaja ese aumento de los precios y estima que el alza oscila entre un 3% y un 4%. «Las tarifas pueden haber subido ese porcentaje no más y debido a la subida del IPC y de todo: la luz, el agua, el pan, el aceite, los fletes... Hemos asumido de los incrementos pero es inevitable que afecte al precio final de todo», señala. Según indica, un factor que puede provocar que exista la sensación entre los canarios de que los precios de los complejos se han encarecido de forma sustancial es que en 2021 el sector se vio obligado a sacar ofertas de hasta de un 30% sobre la tarifa al no haber demanda internacional. «Ahora no es que los precios sean muy superiores a 2019 pero debido a las fuertes ofertas del 2021 la sensación es de que están más caros», explica.

El alquiler vacacional también sufrirá un encarecimiento de los precios esta Semana Santa aunque menor. Según los datos de Holidu, motor de búsqueda de casas vacacionales, la ocupación en las islas esta Semana Santa rozará el 70% y los previos variarán ligeramente: en Gran Canaria la tarifa media pasará de 105 a 110 euros (en 2021 era de 99); en Tenerife pasa de 88 a 95 (87 en 2021); en Fuerteventura pasa de 95 a 96 euros (85 en 2021) y Lanzarote, de 112 a 120 (110 en 2021).

Aumentan los extranjeros en Canarias esta Semana Sana

El turismo extranjero ganará peso este año en la Semana Santa de Canarias, según los datos que maneja la agencia de viajes online Destinia. Según las reservas que se han realizado hasta la fecha, los extranjeros supone el 22% del total cuando en las mismas fechas de 2019 representaban el 13%.

En cuanto a las nacionalidades, en primer lugar se sitúan los británicos, con un porcentaje del 38%, seguidos de franceses (23%), italianos (12%) y alemanes (7%).

En Semana Santa juegan también un papel clave los turistas nacionales y los locales, que han sido fundamentales para sostener el sector durante los años de la pandemia. Las buenas previsiones para la Semana Santa se anticipan como la consolidación en firme de la recuperación del sector turístico. En este sentido el vocal de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) y director general de la cadena canaria Be Cordial & Resorts, Nicolás Villalobos, confía en que, tras la Semana Santa, Canarias tenga también un buen verano ante la menor fuerza de la covid y la caida de las restricciones, si bien, se muestra cauto por las incertidumbres que aún hay en el horizonte.

La elevada inflación, el aumento del precio de los carburantes (el queroseno de los aviones) y la guerra de Ucrania son elementos que podrían dañar la recuperación del sector. «Las reservas se ralentizaron pero hay reservas. No es una avalancha ni tampoco se da el 'efecto champán' que se esperaba pero entran reservas», indica Villalobos.

En su opinión, este ritmo de entrada evidencia que hay una demanda esperando para viajar y «si se encauzan las cosas» podrán hacerlo. En cuanto al turismo peninsular confía en que muchos elijan Canarias pero es consciente de que, al abrirse de nuevo las fronteras, muchos elegirán destinos fuera de España.