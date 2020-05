Canarias pide a Aena un protocolo único

El Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Transportes que a través del ente público de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) establezca un protocolo único de seguridad sanitaria contra el coronavirus, para que se apliquen unas medidas preventivas homogéneas en todos los aeródromos del Estado en lugar de la disparidad de criterios con la que ahora se están llevando a cabo los controles en los puntos de origen y destino de pasajeros dentro del territorio nacional.

La propuesta del Ejecutivo canario tiene como objeto que exista al menos un umbral básico de actuaciones igual para todos los aeropuertos españoles, a la espera de que la Unión Europea acuerde asimismo un protocolo unificado de control sanitario y medidas de higiene que sea de aplicación obligatoria para todos los vuelos en los países comunitarios. Hoy se reúnen los ministros de Transportes de la UE para abordar cómo debe establecerse la desescalada, aunque la diferencia de posiciones -hay países que exigen controles rígidos y otros que pretenden que se levanten todas las limitaciones- puede dificultar el acuerdo.

Por el momento, únicamente en los aeropuertos de Canarias se están adoptando medidas de control sanitario como la toma de temperatura a todos los pasajeros o la obligatoriedad de realizar una declaración jurada al aterrizar en las islas con el motivo del viaje, los datos personales y la dirección, para que en caso de que se detecte algún caso positivo la totalidad del pasaje pueda ser localizado de inmediato. Son medidas que el propio Gobierno de Canarias al inicio del estado de alarma solicitó que se incluyeran en la orden ministerial que establece la limitación de los vuelos con la península.

En el resto de los aeropuertos españoles no hay un criterio único de actuación -en Madrid, por ejemplo, no se toma la temperatura y los pasajeros solo deben rellenar un breve cuestionario-, por lo que se producen situaciones dispares en el manejo de las bandejas para el equipaje de mano, en las colas de la zona de embarque o en el traslado hasta el avión, que en mucho casos no se ajustan a lo recomendado. La única medida obligatoria común es el uso de mascarillas a bordo del avión.

El hecho de que los criterios de seguridad no sean homogéneos aumenta los riesgos y limita la eficacia de las medidas en aquellos aeropuertos en los que las actuaciones están más pautadas, motivo por el que Canarias quiere que Aena unifique todas las medidas bajo un protocolo único de cara al proceso de desescalada y la recuperación del tráfico aéreo cuando finalice el estado de alarma, con el fin de poder ofrecer las máximas garantías de seguridad a quienes visiten las islas.

En esta línea, el consejero canario de Transportes, Sebastián Franquis, ha trasladado al ministro Ábalos la conveniencia de que en la totalidad de los aeropuertos españoles se establezcan unas pautas de actuación como mínimo iguales a las que ya se aplican en las islas, hasta que Bruselas fije unas normas comunes para toda Europa. En lo que respecta a la ocupación máxima de los vuelos, que entre islas está limitada al 50% de las plazas, Franquis ha pedido que a nivel nacional prevalezca la interpretación de que quede un asiento libre entre pasajeros. Para el conjunto del territorio comunitario, la UE baraja opciones como el pasaporte sanitario o la realización de test PCR antes de volar.