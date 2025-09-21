Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

El próximo 2 de octubre comenzará a operar la nueva terminal de cruceros de Las Palmas que ha levantado y explotará hasta 2062 en régimen de concesión administrativa la empresa Global Ports Canary Islands, formada por el mayor operador portuario de cruceros del mundo Global Ports Holding (GPH) y la canaria Sepcan. Esta nueva terminal de cruceros, eficiente y sostenible, es la más grande de Europa. Con motivo de su inminente inauguración el presidente de GPH ofreció esta entrevista a CANARIAS7 en la que analiza el presente y futuro del sector a nivel mundial y canario.

– Acaba de inaugurar las dos terminales de cruceros de Lanzarote y Fuerteventura y en breve llegará la de las Palmas de Gran Canaria, ¿que supondrá para Canarias estas infraestructuras?

–Esta será la terminal más grande jamás construida en Europa. Con una superficie de más de 14.400 metros cuadrados. Ofrecerá servicios de primera calidad a los pasajeros de cruceros internacionales que lleguen a la isla. La nueva terminal de Las Palmas es más que un simple proyecto de infraestructura o inversión; es una muestra de nuestro profundo compromiso con los puertos de cruceros españoles y, en particular, con las Islas Canarias. Estamos firmemente comprometidos con la comunidad local, invirtiendo en el futuro de las islas, sus residentes y sus negocios. Es importante subrayar que somos arrendatarios a largo plazo, no propietarios; estos puertos pertenecen en última instancia a las personas y a las comunidades a las que sirven. Nuestra función es añadir valor a través de la inversión, la experiencia y las prácticas sostenibles. La nueva terminal será un hito en el desarrollo del tráfico de cruceros sostenible en las islas, reflejando nuestro respeto por su condición de Reserva de la Biosfera de la Unesco. Hemos integrado prácticas sostenibles en toda su construcción y funcionamiento, desde el uso de energías renovables hasta la eficiencia de los recursos, para garantizar que estas hermosas islas se conserven para las generaciones futuras. Por último, estos avances posicionan a las Islas Canarias como un centro de cruceros durante todo el año en el Atlántico. Más que terminales, son puertas de entrada que conectan las islas con la red mundial de cruceros.

– ¿Por qué decidieron apostar por Canarias? Tocaron a su puerta los socios locales en este proyecto o estaban ustedes tanteando nuevas oportunidades en España?

–Las Islas Canarias revisten una importancia estratégica para Global Ports Holding, y la privilegiada ubicación de las islas nos anima sin duda a ampliar nuestra red a esta parte del mundo. Establecer contactos con socios locales en nuevos proyectos internacionales es siempre clave para aplicar los conocimientos técnicos y las mejores prácticas al entrar en un nuevo puerto y una nueva cultura. En la actualidad, operamos un total de ocho puertos de cruceros en toda España, lo que convierte al país en uno de los pilares más sólidos de nuestra red global. Nuestro modelo de concesión a largo plazo nos permite realizar estas inversiones estratégicas con confianza, garantizando que el valor creado aquí permanezca en las islas y sus comunidades durante décadas.

–Barcelona y Mallorca son los grandes destinos del turismo de cruceros en España, ¿qué lugar ocuparán las terminales de la provincia de Las Palmas?

–Las Palmas ya es el tercer puerto más importante de España. En la costa Atlántica, Las Palmas ocupa una posición de liderazgo que influirá en el diseño de las futuras rutas e itinerarios, ya que será un centro neurálgico clave en esta zona. Más allá de su papel como centro neurálgico, Las Palmas complementará a puertos españoles ya existentes como Barcelona y Málaga, creando una oferta de cruceros más fuerte y diversificada para España en su conjunto.

– ¿Y en concreto la del puerto de Las Palmas?

–La nueva terminal ofrecerá servicios integrales y profesionales para cruceros, mejorando la calidad y la eficiencia de los servicios prestados a las compañías navieras y a los pasajeros, y garantizando una experiencia única. La nueva terminal del puerto de Las Palmas mejorará el nivel de servicio en la zona, elevando los estándares y creando nuevas oportunidades de negocio con nuevas compañías navieras y mercados internacionales. También servirá como plataforma para la innovación, desde el uso de energías renovables hasta tecnologías inteligentes para terminales, estableciendo un punto de referencia para futuros desarrollos portuarios.

– ¿Podría detallarme a nivel de cada puerto -Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario- las previsiones que manejan de cruceros y cruceristas en el corto o medio plazo?

–Según las tendencias del mercado internacional de cruceros y la cartera de pedidos mundial de cruceros a junio de 2025, valorada en 65.900 millones de dólares, con 75 buques oceánicos ya encargados, no podemos estimar un aumento inferior a dos dígitos en toda la zona. Este crecimiento se verá respaldado no solo por la entrada en servicio de buques más grandes a nivel mundial, sino también por nuestros esfuerzos por diversificar los mercados emisores, en particular en América del Norte y Europa.

– Sobre la base del actual volumen de embarcaciones y pasajeros que se mueven en los puertos de la provincia ¿qué potencial de crecimiento tienen las islas? Aspiran a atraer a su terminal a más compañías de cruceros?

– Como mencioné anteriormente, el potencial de crecimiento se traducirá en un objetivo de dos dígitos en nuevas líneas de cruceros y la expansión a nuevos mercados emisores en la isla. El crecimiento debe ir de la mano con la expansión y la apertura de nuevas conexiones aéreas con el resto del mundo. En este sentido, todavía hay mucho margen para crecer, especialmente en el mercado estadounidense.

– ¿Qué previsiones de generaciones de empleo y volumen de negocio prevén en las terminales de Las Palmas?

–Todo nuestro trabajo se desarrolla a nivel local; cuando desarrollamos un nuevo proyecto en un destino, la inmersión local es clave para el éxito. Desde los puestos de trabajo directos hasta los indirectos o inducidos, el 99 % de los puestos de trabajo son locales. La comunidad local será la primera en beneficiarse de nuestra inversión y nuestro compromiso con el desarrollo de las islas, que se prolongará durante décadas. Global Ports Holding colabora estrechamente con los destinos, creyendo en las relaciones sólidas que se benefician de la colaboración mutua con las principales partes interesadas, las instituciones y la comunidad local de las islas. Además, estamos comprometidos con la formación y el desarrollo de habilidades, garantizando que la población local no solo acceda a puestos de trabajo, sino que también construya carreras profesionales a largo plazo en el turismo de cruceros.

–Imagino lo que me va a responder pero, ¿es la terminal de cruceros del puerto de Tenerife competencia o complemento para sus planes?

–El puerto de Tenerife es uno de los puertos que se beneficiará de nuestra intervención y expansión en la zona. Consideramos las Islas Canarias como un único ecosistema. Tenerife, Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura pueden complementarse entre sí para distribuir los flujos de pasajeros y evitar el hacinamiento..

– En este sentido, ¿qué planes tienen en la cabeza en cuanto a rutas, trayectos, itinerarios? ¿Hay algo muy potente que tenga en la cabeza?

–Nuestra principal visión a corto y medio plazo es desestacionalizar el tráfico de cruceros y ampliar el mercado internacional de origen en las islas. Esto ayudará a las islas a captar tráfico fuera de la temporada tradicional de invierno, lo que beneficiará a los hoteles, restaurantes y negocios locales durante todo el año.

–El turismo de cruceros se ha convertido en una pata importante del sector y con fuertes incrementos, ¿seguirá creciendo en los próximos años al mismo ritmo? ¿O está llegando a su techo?

–Como parte de la industria de los cruceros, siempre estamos atentos a la cartera de pedidos de barcos, y las cifras muestran claramente que el negocio de los cruceros goza de «buena salud» y es más fuerte que antes de la pandemia. El hecho de que se hayan encargado más de 70 barcos oceánicos, con un coste de miles de millones de dólares para las compañías de cruceros, significa claramente que se necesitan más puertos para dar cabida a más barcos y de mayor tamaño. Los puertos sostenibles, resilientes y respetuosos con la comunidad serán los que tengan éxito en esta próxima fase de crecimiento. Ese es el estándar hacia el que estamos trabajando.

–¿Qué ofrece el crucero que no da el viajar en otra modalidad?

–Creo que una de las cosas más valiosas que aprecian los pasajeros es despertarse cada mañana en un nuevo destino, sin la molestia de hacer las maletas, conducir u organizar el transporte, lo que ofrece una excepcional relación calidad-precio, experiencias únicas y recuerdos imborrables a bordo, a diferencia de cualquier otro tipo de vacaciones. Además, cada vez más, los cruceros ofrecen viajes sostenibles, con barcos y puertos modernos que reducen su huella ecológica al tiempo que mejoran la experiencia de los pasajeros.

–El sector también sufre el rechazo que se está suscitando en cierta parte de la ciudadanía el turismo. Lo hemos visto en destinos como Mallorca. ¿Temen que el crecimiento que traerán las nuevas terminales de Las Palmas dé lugar a este movimiento?

–Las Islas Canarias son, en general, un destino muy acogedor, pero también son un lugar único que hay que preservar para las generaciones futuras. Creemos que es esencial trabajar de forma proactiva con la comunidad, escuchando sus preocupaciones para anticiparnos a futuros conflictos y proponer soluciones eficaces que respeten a la población local. Por ejemplo, en los puertos de GPH colaboramos con los ayuntamientos para crear rutas alternativas para los visitantes de los cruceros, garantizando que el turismo sea equilibrado y que las comunidades locales sientan directamente sus beneficios.

– El sector trabaja en la renovación de la flota para reducir emisiones pero el proceso va lento. Para empezar, ¿cuál será la tecnología que acabará imperando? El GNL? En las islas por ahora es difícil suministrarse salvo por la gabarra que viene de península. Y para seguir, ¿cuándo veremos una flota eficiente?

–El GNL será esencial, junto con otros combustibles renovables que ya se están probando en buques de nueva construcción, sin descuidar la importancia del OPS (Onshore Power Supply) conexión de energía eléctrica en tierra en los puertos, de modo que los buques puedan conectarse directamente a la red eléctrica y apagar sus motores mientras están en puerto. Las líneas de cruceros y los buques siempre van dos pasos por delante de las infraestructuras y los puertos. La flota pronto será eficiente, y los puertos y las infraestructuras deben estar preparados para este importante cambio. Global Ports Holding participa directamente y desempeña un papel muy activo en el desarrollo de estos proyectos medioambientales en la mayoría de los puertos del mundo. Es una vía de sentido único, y quienes no estén preparados para ello quedarán fuera del mercado.

–¿Cómo valora el puerto de Las Palmas y de qué adolece? Qué medidas o acciones debería mejorar para avanzar hacia su excelencia?

–El puerto de cruceros de Las Palmas es sin duda uno de los principales puertos de Europa y desempeñará un papel fundamental en el establecimiento de nuevas rutas e itinerarios en la región. Gracias a su ubicación y a sus favorables condiciones climáticas, Las Palmas está llamada a convertirse en uno de los puertos más importantes del Atlántico con tráfico durante todo el año. Hay margen de mejora en algunas áreas, una de las cuales es la de los servicios al cliente. Los puertos de cruceros de GPH se toman muy en serio la satisfacción de los clientes, ya que los pasajeros de cruceros son promotores naturales del destino. Global Ports está dedicando gran parte de sus esfuerzos a este ámbito. El segundo ámbito es aún más importante: centrarse en el desarrollo de una infraestructura eficiente que se ajuste a las tendencias del sector de los cruceros. Como he mencionado anteriormente, el desarrollo de una infraestructura respetuosa con el medio ambiente en el puerto —por ejemplo, el OPS— será clave para mantener su importante papel en el sector internacional de los cruceros. Del mismo modo, la colaboración con las partes interesadas locales será esencial para garantizar que las mejoras de las infraestructuras y los servicios al cliente evolucionen en consonancia con las necesidades de la comunidad.