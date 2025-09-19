Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo. C7

Canarias eleva su capacidad crediticia para operar en los mercados financieros a la calificación de 'A+'

La nota de la agencia internacional alaba el sólido desempeño presupuestario, la baja carga de deuda y la excelente liquidez de las cuentas autonómicas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:49

La agencia de calificación Standard & Poor´s ha elevado la calificación crediticia a largo plazo de la Comunidad Autónoma de Canarias de 'A' a 'A+'. Esta actualización es consecuencia de la también subida de la calificación crediticia de España.

En su último informe del mes de mayo, la agencia internacional otorgaba a la CAC la calificación crediticia de 'A', que era la máxima calificación que podía obtener la comunidad autónoma, ya que su rating no puede ser, en ningún caso, superior al del Estado. Sin embargo, ya en ese momento, la evaluación de S&P del perfil crediticio independiente para la CAC era de «aa-», superior a la calificación A+ que ahora se otorga.

El pasado 12 de septiembre Standard & Poor's elevó la calificación de España a 'A+' por lo que, el 'techo' de calificación estatal que limitaba a la comunidad autónoma desaparece y se procede a esta actualización, que coloca a Canarias entre las administraciones con una calificación crediticia más elevada.

Como ya manifestó en su momento, Standard and Poor`s reitera el sólido rendimiento presupuestario, la carga de deuda baja y decreciente y la posición excepcional de liquidez del archipiélago como motivos para esta subida en la calificación crediticia regional. Este rating de la deuda de una comunidad autónoma evalúa su solvencia para cumplir con sus compromisos financieros, lo que remarca la estabilidad y consistencia de los resultados de las cuentas públicas canarias.

Además, la perspectiva estable, que la nota de actualización de la evaluación crediticia de S&P otorga a las cuentas públicas canarias, refleja la expectativa de que la comunidad autónoma mantenga superávits operativos sólidos y presupuestos equilibrados durante el período de previsión hasta 2027, al tiempo que reducirá su deuda y conservará una liquidez excepcional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque
  3. 3 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  4. 4 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  5. 5 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  6. 6 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  7. 7 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  8. 8 Sanidad prevé adjudicar las plazas del concurso de méritos antes de la oposición para los grupos C, D y E
  9. 9 De La Gomera a Vegueta: Mimila es la tradición dulce que pretende enamorar a los grancanarios
  10. 10 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias eleva su capacidad crediticia para operar en los mercados financieros a la calificación de 'A+'

Canarias eleva su capacidad crediticia para operar en los mercados financieros a la calificación de &#039;A+&#039;