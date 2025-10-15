Canarias, a la cola de la inflación: sube solo un 2 % frente al 3 % estatal en septiembre En Canarias, los precios descendieron en septiembre un 0,7 % respecto al mes anterior y en lo que va de año han subido un 1,1 %

Efe Madrid Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:34 Comenta Compartir

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima al alza el índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, hasta el 3 %, tres décimas más que el mes anterior, debido a la menor bajada de carburantes y lubricantes respecto a la registrada hace un año, si bien Canarias, con un 2 %, fue la región donde menos subieron los precios.

El INE también ha revisado este miércoles una décima al alza la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles-, hasta el 2,4 %, la misma tasa que en agosto.

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron a nivel nacional un 2,4 % en septiembre, una décima más que el mes anterior, aunque destaca el encarecimiento de productos como los huevos (17,9 %) y la carne de vacuno (16,5 %).

En Canarias, los precios descendieron en septiembre un 0,7 % respecto al mes anterior y en lo que va de año han subido un 1,1 %.

La vivienda y los hoteles, cafés y restaurantes, con subidas anuales del 5,5 y 4,6 %, respectivamente, fueron las rúbricas más inflacionistas en las islas al cierre del noveno mes de 2025, según los datos difundidos este miércoles por el INE.

Temas

economia

Inflación

Canarias