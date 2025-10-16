Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Última hora Muere el conductor de un coche tras chocar con una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande

Canarias celebra lo que nos une: el Día Elaborado en Canarias

El 17 de octubre celebramos que en Canarias elaboramos oportunidades, elaboramos futuro y elaboramos felicidad

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:59

Cada año, el 17 de octubre, Canarias celebra con orgullo una fecha que ya forma parte de nuestra identidad: el Día Elaborado en Canarias. Un día para reconocer el valor de lo que producimos aquí, con esfuerzo, innovación y amor por nuestra tierra.

El distintivo Elaborado en Canarias es mucho más que un sello. Representa el trabajo conjunto de miles de personas y empresas que apuestan por crear desde nuestras islas productos de calidad, sostenibles y con alma canaria. Desde alimentos y bebidas que forman parte de nuestra mesa, hasta cosmética, productos químicos, envases, materiales para la construcción o mobiliario para nuestros hogares: todos ellos comparten un mismo propósito — construir un futuro mejor para Canarias.

Celebrar este día es recordar que cada vez que elegimos un producto con el sello Elaborado en Canarias, estamos apoyando mucho más que a una marca. Estamos respaldando a miles de familias, fomentando el empleo local, fortaleciendo nuestra economía y cuidando de un entorno único que debemos proteger.

Este 17 de octubre queremos agradecer a todas las personas que, con sus elecciones cotidianas, ayudan a que nuestra industria siga creciendo. Gracias por buscar el distintivo Elaborado en Canarias en los estantes, por confiar en los productos hechos aquí y por formar parte de este movimiento que impulsa el progreso económico, social y medioambiental del Archipiélago.

También es un día para reconocer el papel de nuestras industrias, que con esfuerzo, innovación y compromiso han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y competir en los mercados más exigentes sin perder su esencia.

A lo largo del día de mañana, Elaborado en Canarias celebrará este día en sus redes sociales, compartiendo historias, mensajes y experiencias de las marcas que forman parte del distintivo. Además, queremos invitar a todos los consumidores a estar atentos, porque habrá sorteos con regalos sorpresa como muestra de agradecimiento por su apoyo y confianza.

El Día Elaborado en Canarias es, en definitiva, una oportunidad para recordar que consumir lo nuestro es cuidar de nuestra gente, de nuestra naturaleza y de nuestro futuro. Hoy, más que nunca, celebramos juntos que en Canarias no solo elaboramos productos: elaboramos oportunidades, elaboramos futuro y elaboramos felicidad.

