3.600 empresas canarias ganan un mes para transitar sus ERTE covid a los nuevos pero serán más caros desde ya

Las patronales isleñas -CCE y CEOE- y los sindicatos mayoritarios en Canarias, CC OO y UGT, así como el Gobierno regional se mostraron ayer satisfechos con la prórroga de un mes aprobada ayer por el Gobierno de España para los ERTE y que permitirá a casi 4.000 empresas isleñas «transitar» de forma paulatina y calmada desde los actuales expedientes, motivados por la pandemia, a las modalidades previstas en la reforma laboral.

No en vano todas las partes se reunieron ayer a primera hora de la mañana en el Consejo Canario de Relaciones Laborales y firmaron un acuerdo con esta exigencia que fue remitido con urgencia al Gobierno, que horas después anunciaba la ansiada prórroga de los ERTE que será hoy aprobada por el Consejo de Ministros. Sindicatos, empresarios y Gobierno de Canarias entendían así que la «presión» isleña había funcionado. Sin embargo, la satisfacción no fue total para las patronales puesto que, aunque hasta el 1 de abril no habrá que formalizar los nuevos expedientes, a partir del 1 de marzo (la próxima semana) las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social que pagan las empresas por los trabajadores en ERTE sufren un hachazo de 20 puntos.

De esta forma, las bonificaciones pasan del 80% al 60% en el caso de las empresas que tienen planes de formación y en aquellas en los que no los hay se pasa del 50% de exención al 30% (si hay 10 o menos trabajadores) y al 20% (en las de 10 o más trabajadores). En el caso de los ERTE por imposibilidad (cuando la actividad no se puede desarrollar por orden de la autoridad), la exoneración pasa del 100% al 90%.

Los trabajadores en ERTE no verán alteradas sus condiciones.

«Ganamos un mes de transición y tenemos el mes de marzo para solicitar un ERTE sectorial para Canarias si se considera necesario», explica el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, para quien el recorte de las exoneraciones es «bestial».

En sus palabras, el problema de esa disminución de las bonificaciones radica en que el Gobierno considera que las empresas acuden al ERTE en mayor o menor medida en función de la exoneración. «Puede haber casos de fraude y lo que debe hacerse es perseguirlo pero esta no es forma de entender la realidad de las empresas», critica.

Manrique considera que a partir del 1 de marzo y debido a las tres posibilidades de ERTE que se abren (los expedientes por impedimento o limitación; los cíclicos o sectoriales, que deben ser aprobados en Consejo de Ministros, como es el de las agencias de viaje y los ETOP, por causas técnicas o de la producción), en Canarias «habrá empresas que cierren, otras que salven sus viabilidad y unas terceras que tendrán que generar despidos para mantener vivo el proyecto».

El viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, rechazó ayer que el cambio de unos ERTE a otros vaya a generar «una espiral de despidos», ya que las empresas que lo necesiten encontrarán encaje en los nuevos ERTE de la reforma.

El secretario general de CC OO, Inocencio González, por su parte, considera que la prórroga de un mes servirá para «depurar» a las empresas acogidas en ERTE. Según señala, hoy hay empresas desaparecidas que mantienen a los trabajadores en ERTE y otras que, aún habiendo recuperado actividad, siguen teniendo empleados en el ERTE «abusando» del mecanismo. El Gobierno aprobará también hoy la prórroga de los ERTE de La Palma hasta el 30 de junio, con las mismas exoneraciones.