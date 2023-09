Canarias allana el camino para volver a importar papas del Reino Unido

Canarias avanza favorablemente en su búsqueda para garantizar el abastecimiento de papas en los próximos meses de septiembre, octubre y la primera mitad de noviembre, meses en los que se consumen papas de importación y consecuentemente, para que lleguen las papas de semilla del Reino Unido con las que poder iniciar la producción local a partir de noviembre.

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que durante la semana pasada hubo reuniones entre su Consejería y el Ministerio del mismo área, en las que se acordó enviar una petición al Reino Unido en la que figuran una batería de medidas complementarias para así poder reanudar la importación desde ese país. «Lo que hemos intentado y es la premisa primera es impedir que entren plagas a Canarias».

Quintero indicó que las medidas que se han hecho llegar al Reino Unido, a través del Ministerio de Agricultura fueron las siguientes: «Lavar la papa, sacarla en sacos nuevos, no hacerlo en el campo, sino en cooperativas» para garantizar que no traigan arena los sacos y por último, «un certificado de trazabilidad de qué zonas vienen exactamente esas papas». El consejero recalcó que este proceso sería necesario no solo en las papas de consumo, sino especialmente en algo que al Gobierno «le preocupa muchísimo más, que son las papas de semilla. Si no las conseguimos, estamos poniendo en riesgo la próxima cosecha canaria».

Durante su intervención, Quintero reveló qué es importante que Canarias resuelva cuanto antes esta situación dado que de los 170 millones de papas que los canarios consumen anualmente, 99 millones son de producción propia, el 62% del total. El consejero expresó que «entendemos a la población pero les pedimos que tengan paciencia. No es una competencia del Gobierno de Canarias pero aun así, estamos intentando dar una solución de garantías para que en Canarias no tengamos una nueva plaga que podría acabar con el cultivo de la papa en las islas» así que «en los próximos días o semanas esperan tener la solución».

A la espera de Reino Unido

El departamento de Medioambiente, Comida y Asuntos Rurales del Reino Unido es ahora el que tiene que decidir si acepta la propuesta conjunta del Estado y Canarias para reanudar la exportación de papas a Canarias. A finales de la semana pasada, el Gobierno de Reino Unido certificaba que fitosanitariamente no tienen plaga y que la única zona afectada se limita a la zona de Kent. Quintero trasladó que el escarabajo está controlado y acotado. «Han hecho levantar todas esas tierras y han hecho un borde de seguridad de 10 km alrededor de la zona. No se puede cultivar ni recoger nada», finalizó.