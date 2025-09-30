Una industria volcada en la innovación

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 10:11 | Actualizado 11:16h. Compartir

La transformación que está experimentando Canarias en distintos sectores clave de su economía y sociedad, como pueden ser el tabaco, el turismo y las empresas, fue el punto de partida del foro organizado por CANARIAS7 'Industria con carácter canario: innovar o naufragar'.

En esas líneas han debatido Anna Quintanilla, directora general de Philip Morris Canarias, José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, y Virgilio Correa, presidente regional de ASINCA, Asociación Industrial de Canarias.

Quintanilla destacó el progreso notable en la transformación del tabaco, subrayando que «desde que comenzamos esta transformación, hemos avanzado a pasos agigantados». Según la representante, en el archipiélago, 90.000 personas ya han adoptado estas alternativas menos perjudiciales para la salud. Lo que demuestra una receptividad muy positiva por parte de la población. «Canarias acoge estas alternativas de forma muy valorable», añadió, subrayando el enfoque de reducción del daño como una estrategia eficaz y necesaria.

Por su parte, Correa puso el foco en la situación económica e industrial del archipiélago. Recordó que el progreso solo es posible con un esfuerzo sostenido. «Hemos aumentado el empleo y también ha aumentado la participación», señaló, aunque matizó que «hay que entender el papel que tiene la industria y la limitación que supone nuestro territorio». En este sentido, abogó por seguir fortaleciendo el tejido industrial para consolidar los avances.

Finalmente, Mañaricua abordó el rol del turismo como pilar fundamental de la economía canaria. «La balanza y el motor principal sigue siendo el turismo», afirmó, pero advirtió que la excelencia turística solo se logrará con una industria complementaria sólida. En su intervención, destacó la evolución en la forma de comercialización hotelera: «Hace 15 años, apenas un 20% de las reservas se realizaban a través de webs hoteleras; hoy, el cliente busca una relación directa con el establecimiento, lo que permite mejorar la experiencia y aumentar la rentabilidad».

