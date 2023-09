Calzada pedirá a Madrid dos asientos más en el consejo para dar cabida a Agüimes y Puerto del Rosario

La recién estrenada presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, está buscando una solución al conflicto que ha abierto el cambio de vocales en el consejo de administración del Puerto al renovarse del equipo tras las elecciones del pasado 28 de mayo.

Como se recordará la entrada de Airam Díaz (muy próximo a CC y con estrechos lazos personales con Fernando Clavijo) y de María Fernández (consejera en el Cabildo de Gran Canaria por CC) en el consejo de administración en representación de la comunidad autónoma ha dejado fuera al alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y al de Puerto del Rosario (Fuerteventura), David de Vera.

Estas salidas han generado una gran controlversia porque supone dejar fuera del órgano que toma las decisiones del Puerto a dos de los municipios con más peso portuario: Agüimes por el puerto de Arinaga, que está llamado al crecimiento y a la entrada de proyectos en los próximos años y Puerto del Rosario, capital de la isla de Fuerteventura y enclave de uno de los puertos de interés del Estado.

Los dos representantes institucionales han exigido su readmisión en el consejo. La solución que ha encontrado Calzada para lograr la paz es solicitar a Puertos del Estado una modificación de la Ley de Puertos con el objetivo de elevar en dos el número de asientos en Las Palmas, que de por sí ya es una excepción, puesto que cuenta con dos vocales más que el resto de las autoridades portuarias de España. «Vamos a plantear una modificación de la Ley de Puertos para que la representación de los ayuntamientos que tienen puertos de interés general esté garantizada por ley y no se tenga que estar con esto», indica a CANARIAS7 Beatriz Calzada, que apunta que ya se cuenta con una propuesta en este sentido para enviar a Madrid. «Creemos que se debería haber hecho hace tiempo», manifiesta Calzada, que aboga por recogerlo en la ley para que no sea el Gobierno de Canarias «el que tenga que ceder sus asientos» a estos puertos. Pese a esta maniobra, Calzada se pregunta por qué no son los cabildos los que ceden su representante a estos puertos. «Eso parece impensable pero se le exige al Gobierno», indica. «Vamos a mirar la posibilidad de esas dos plazas más y vamos a pelearlo», manifiesta.

Distintas fuentes consultadas apuntan al riesgo de crear estas dos plazas sin asignación concreta puesto que hay otras organizaciones que reclaman su asiento en el consejo de administracion, como son Asocelpa y las cámaras de comercio. Las tres de provincia -Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura- comparten por períodos un único asiento. Algo que ha sido también objeto de polémica en los últimos años y que aún no está resuelto. Actualmente ocupa el puesto el presiente de la Cámara de Gran Canaria, Luis Padrón.