Firma del acuerdo entre Cajasiete, Wolters Kluwer y Link Soluciones. Cajasiete

Cajasiete une fuerzas con Wolters Kluwer y Link Soluciones para apoyar a pymes y autónomos en la implantación del sistema Verifactu

El acuerdo busca para dotar a los clientes de asesoramiento y soluciones informáticas con el fin de adaptarse a las nuevas normativas

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:10

La entrada en vigor en España de la Ley Antifraude obliga a pymes y autónomos a adaptar y renovar sus programas de facturación para cumplir en 2026 con las nuevas reglas marcadas por la Agencia Tributaria, garantizando la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros.

Precisamente, la Agencia Tributaria ha presentado recientemente Verifactu, el nuevo sistema en el que los programas de facturación electrónica deberán registrar y enviar la información de las facturas en tiempo real.

En este contexto, Cajasiete ha firmado un acuerdo estratégico con Wolters Kluwer, compañía líder en el desarrollo de soluciones de software, información y servicios para despachos profesionales y empresas, y con Link Soluciones, su socio tecnológico de referencia en Canarias, para acompañar conjuntamente a sus clientes en la implantación de la nueva legislación.

El acto de firma tuvo lugar el 22 de septiembre en la sede de Cajasiete, con la presencia de Diego Juárez Sánchez, director de Negocio de Cajasiete; David Ollé, Business Development & General Management Director en Wolters Kluwer Tax & Accounting España; y Yeray Rivero, presidente de Link Soluciones, quienes rubricaron el acuerdo institucional que permitirá reforzar la confianza y la seguridad digital en el archipiélago.

Con esta alianza, Cajasiete reafirma su compromiso con la innovación, la protección de datos y la mejora de los servicios digitales ofrecidos a sus clientes, contando con dos socios estratégicos —Wolters Kluwer y Link Soluciones— que suman experiencia y capacidad tecnológica para contribuir al desarrollo de un ecosistema empresarial más seguro y competitivo en Canarias.

