La cadena Hiperdino, abierta a su venta solo si se ofreciera «un buen precio»

La cadena de supermercados e hipermercados Dinosol, líder en cuota de mercado en las islas con casi un 30% y propiedad de los Hermanos Domínguez y Javier Puga, está abierta a su posible venta solo en el supuesto caso de que apareciera un comprador que ofrezca «una buena cantidad de dinero». Así lo indicó ayer su consejero delegado, Javier Puga, ante la publicación de informaciones que apuntaban a que la cadena estaba a la venta por un importe de 1.100 millones de euros y que se había contratado los servicios de Arcano para buscar un comprador.

«A Arcano lo conocemos hace muchos años pero no tenemos nada formalizado con ellos», aseguró Puga, que indicó que en los últimos nueve años la cadena ha recibido tres ofertas de compra, la última hace solo uno. «Nos daban 900 millones y les dijimos que si eran 1.100 lo vendíamos. No lo dieron y no lo vendimos», señala.

El consejero delegado asegura que en la cabeza de sus propietarios no está el deshacerse de la compañía «pero tampoco puedo jurar que no lo vayamos a hacer porque todo depende de que haya un buen precio», manifestó.

Puga comparó la situación con lo que ocurriría con la vivienda de cada uno. «Muchas personas no se están planteando vender su casa pero si viene alguien y les ofrece mucho dinero igual lo hacen. Es lo mismo», indicó. «Todo depende del precio», agregó. «Si hace ocho años me hubieran ofrecido 1.100 millones la hubiera vendido, dentro de tres ya te digo que no porque espero que esto cambie, crezca y valga más», dijo.

Afirma Puga que de producirse una buena oferta y decidir la venta de la cadena lo hará «con muchísima pena». «Estoy enamorado de este trabajo y de esta cadena. Me encantaría seguir aquí otros 20 ó 30 años porque me gusta mucho y estoy feliz pero si se ofrece una buena cantidad lo pensaríamos. Hay que ser fríos», indica Puga, que insiste en que, aunque la venta no es su objetivo actualmente, «nunca han estado cerrados a su venta» si hubiera una oportunidad.

