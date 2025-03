Bruselas elige seis minas españolas para acelerar la extracción de materias primas estratégicas

Atlantic Cooper gana con su apuesta por el reciclaje en Huelva

La séptima empresa española destacada por Bruselas no se centra en la extracción minera y transformación industrial de los materiales sino en el reciclaje. La empresa Atlantic Cooper presentó su proyecto bandera de reciclaje, 'CirCular', que consiste en una planta industrial capaz de tratar 60.000 toneladas al año de fracciones metálicas no férreas provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE), los cuales ya han sido pretratados por gestores autorizados. Este proyecto fue declarado de Interés Estratégico por la Junta de Andalucía y permitirá recuperar materiales como el cobre, oro, plata, platino o paladio. Estará operativa en el primer trimestre de 2026, si los cálculos de la empresa no fallan. «La nueva planta, una de las más innovadores en el campo de la metalurgia en Europa y única en España, se incorporará dentro de las instalaciones de Atlantic Copper en Huelva, integrándose en la cadena de tratamiento de metales que ya realiza la compañía», concluyen.