Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la cumbre de Mercosur celebrada el pasado diciembre en Montevideo EFE

Bruselas lanza el acuerdo con Mercosur con concesiones agrícolas para seducir a Francia

La Comisión pone en marcha el proceso de ratificación del texto que creará un espacio de libre comercio entre ambos bloques

Félix Montero

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:58

Después de más de dos décadas de negociaciones, la Comisión Europea ha activado este miércoles el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Mercosur (Uruguay, ... Paraguay, Argentina y Brasil), que busca levantar la mayor área de libre comercio del mundo. El pacto, que deberá recibir el visto bueno tanto de los 27 Estados miembros como del Parlamento Europeo, afronta la oposición de países como Francia y Polonia, preocupados por el impacto en el sector agrario. Para tratar de vencer esas reticencias, Bruselas ha incorporado un paquete de salvaguardas que permitirán reaccionar si se detectan aumentos masivos de importaciones procedentes de Sudamérica.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  3. 3 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  4. 4 El incendio de un coche provoca tráfico en Guanarteme
  5. 5 Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana
  6. 6 El TSJC dice que el Ayuntamiento de Agaete actuó contra Jusan Canarias con desviación de poder
  7. 7 Estas son las 32 carreras con vacantes en la ULPGC, cinco más que el curso pasado
  8. 8 Ryanair recorta 400.000 plazas en Canarias para este invierno y cancela los vuelos con Tenerife Norte
  9. 9 Los jueves saben a CC La Minilla
  10. 10 Médicos que atienden migrantes: «Son jóvenes y sanos que enferman por su situación aquí»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bruselas lanza el acuerdo con Mercosur con concesiones agrícolas para seducir a Francia

Bruselas lanza el acuerdo con Mercosur con concesiones agrícolas para seducir a Francia