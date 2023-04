Bruselas expedienta a España por no trasponer las normas europeas sobre conciliación El país tendrá dos meses para tomar las medidas indicadas por la Comisión Europea. De no hacerlo, ésta podría acudir a la Justicia europea

La Comisión Europea ha pedido a once países, entre ellos España, que transpongan plenamente las normas europeas sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores. Bruselas ha enviado este miércoles un dictamen motivado a estos once Estados miembros «por no notificar las medidas nacionales» para incluir en su legislación la normativa europea sobre esta materia. España tendrá ahora dos meses para resolver las quejas del Ejecutivo europeo; en caso de no hacerlo, éste podrá llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Bruselas destaca en su comunicado que la directiva de conciliación tiene como objetivo «fomentar la participación igualitaria de hombres y mujeres en el mercado laboral, promoviendo el reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre los progenitores». La normativa europea «garantiza» que los padres tengan derecho a disfrutar de al menos diez días laborables de permiso de paternidad y establece un mínimo de cuatro meses de permiso parental, con al menos dos de ellos remunerados e intransferibles de un progenitor a otro. La fecha límite para la transposición de la directiva era el 2 de agosto de 2022 y, ya en septiembre, la Comisión Europea envió cartas de emplazamiento a diecinueve países europeos por no haber comunicado las medidas de transposición de dicha Directiva. Tras analizar sus respuestas, Bruselas constató que la normativa no se ha transpuesto plenamente en once Estados miembros, por lo que ha decidido dar otro paso en los procedimientos de infracción enviando un dictamen motivado a Bélgica, Chequia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Chipre, Luxemburgo, Austria y Eslovenia.