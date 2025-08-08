Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y Urseula Von der Leyen Efe

Bruselas desembolsa a España 23.100 millones del quinto pago de los fondos europeos

La Comisión restó 1.100 millones del paquete por, entre otras cosas, el fracaso del Gobierno para acordar la subida del impuesto al diésel. España prepara una revisión del plan de recuperación para su recta final

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:41

España ha recibido este viernes los 23.100 millones de euros del quinto desembolso de los fondos europeos, que se divide en unos 7.100 ... millones en subvenciones directas y otros 16.000 en préstamos. Un pago rodeado por la polémica después de que el pasado 7 de julio se conociese que la Comisión Europea había bloqueado 1.100 millones ante el incumplimiento por parte del Gobierno de importantes reformas comprometidas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  3. 3 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  4. 4 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  5. 5 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  6. 6 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  7. 7 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  8. 8 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  9. 9 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  10. 10 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bruselas desembolsa a España 23.100 millones del quinto pago de los fondos europeos

Bruselas desembolsa a España 23.100 millones del quinto pago de los fondos europeos