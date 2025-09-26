Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Vox se rompe con reproches de transfuguismo a la nueva concejala no adscrita
El comisario de Comercio, Maros Sefcovic. EFE

Bruselas descarta que los aranceles anunciados por Trump a las farmacéuticas vayan a afectar a la UE

La Comisión Europea señala que en el acuerdo pactado EE UU se ha comprometido a que las tarifas a estos productos no excedan el 15%

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:39

El anuncio de que Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a las farmacéuticas que no estén construyendo plantas en territorio estadounidense ha vuelto a ... agitar el panorama internacional, con países que esperan una nueva ronda de castigos comerciales por parte de la Casa Blanca. Bruselas, en cambio, ha mostrado calma este viernes asegurando que no creen que esta batería de medidas vaya a afectar a la Unión Europea (UE). El portavoz de Comercio, Olof Gill ha destacado que el acuerdo cerrado entre las dos potencias recoge que Washington «asegurará rápidamente que los aranceles a productos farmacéuticos, semiconductores y madera no excedan el 15%».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  2. 2 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  3. 3 Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más»
  4. 4 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  5. 5 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  6. 6 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  7. 7 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  8. 8 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  9. 9 Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil
  10. 10 Alejandro Sanz, primer artista confirmado del Granca Live Fest 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bruselas descarta que los aranceles anunciados por Trump a las farmacéuticas vayan a afectar a la UE

Bruselas descarta que los aranceles anunciados por Trump a las farmacéuticas vayan a afectar a la UE