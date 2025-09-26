Bruselas descarta que los aranceles anunciados por Trump a las farmacéuticas vayan a afectar a la UE

El anuncio de que Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a las farmacéuticas que no estén construyendo plantas en territorio estadounidense ha vuelto a ... agitar el panorama internacional, con países que esperan una nueva ronda de castigos comerciales por parte de la Casa Blanca. Bruselas, en cambio, ha mostrado calma este viernes asegurando que no creen que esta batería de medidas vaya a afectar a la Unión Europea (UE). El portavoz de Comercio, Olof Gill ha destacado que el acuerdo cerrado entre las dos potencias recoge que Washington «asegurará rápidamente que los aranceles a productos farmacéuticos, semiconductores y madera no excedan el 15%».

El responsable de Comercio ha señalado que el «techo del 15% de aranceles para las exportaciones europeas representa una garantía de que no se impondrán tarifas más altas a las empresas europeas». Y añade que el bloque comunitario «es el único socio comercial que ha conseguido este trato con EE UU». Concluye apuntando que Bruselas y Washington seguirán en contacto para aplicar los compromisos pactados, mientras exploran otras áreas de exenciones de aranceles.

A principios de mes, en su discurso de apertura del curso político, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió que la UE ha logrado «el mejor acuerdo posible» con la Casa Blanca. Las líneas generales cerradas con Washington incluyen un arancel del 15% a todas las exportaciones europeas (con excepciones a algunos productos). Además, la UE se compromete a comprar 250.000 millones de dólares en gas natural licuado al país norteamericano y a invertir anualmente en EE UU. Este pacto fue duramente criticado, pero la alemana defendió que el objetivo era «mantener el mercado abierto con nuestras industrias» y evitar el choque comercial frontal. «Las excepciones pactadas hacen que el nuestro sea el mejor acuerdo. Sin ninguna duda», aseguró Von der Leyen.