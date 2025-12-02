Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
El comisario eruopeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas. EFE

Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035

El comisario europeo de Transportes asegura que la Comisión Europea está «abierta a todas las tecnologías», tras la carta del canciller alemán Friedrich Merz

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:11

Comenta

Las presiones de Alemania e Italia para retrasar la retirada de los motores de combustión más allá de 2035 parece haber dado sus frutos. El ... comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha asegurado este martes al diario alemán 'Handelsblatt' que Bruselas «está abierta a todas las tecnologías», lo que abre la puerta a que el Ejecutivo comunitario revise la prohibición de los motores de combustión, dejando espacio para desarrollar vehículos híbridos impulsados por combustibles alternativos, tal y como piden estos dos Estados miembros.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  2. 2 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  3. 3 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores
  4. 4 Kenneth V.V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
  5. 5 Cortes de calles y cambios de sentido. Así será el dispositivo de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria en Navidad
  6. 6 El titular del Mirador del Atlante defiende su gestión y niega que no haya pagado el canon
  7. 7 En América ya dan por hecho el fichaje de Benedetti por la UD a partir de enero
  8. 8 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  9. 9 Tejeda sigue en la carrera por ser el pueblo elegido por Ferrero Rocher
  10. 10 Juan Torres es designado director insular de la obra del nuevo Estadio de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035

Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035