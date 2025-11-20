Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 20 de noviembre de 2025
50 aniversario

CONELSA celebra 50 años de energía, innovación y compromiso

Crecimiento y firme compromiso con el sector eléctrico en Canarias

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:15

Este mes de noviembre, CONELSA conmemora su 50 aniversario, un hito que refleja medio siglo de dedicación, crecimiento y firme compromiso con el sector eléctrico en Canarias. Desde 1975, la empresa ha centrado su actividad en la elaboración de cuadros eléctricos, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente y consolidándose como un referente en calidad, cercanía y profesionalidad.

A lo largo de estas cinco décadas, CONELSA ha participado en algunos de los proyectos más relevantes del archipiélago, colaborando en hospitales, aeropuertos, plantas desaladoras, grandes superficies comerciales, fábricas y numerosas empresas de distintos sectores. Cada proyecto ha sido una oportunidad para aplicar su experiencia técnica, impulsar la innovación y aportar valor añadido mediante soluciones eficientes, seguras y sostenibles.

El compromiso de la empresa con la excelencia se ha visto respaldado por la obtención y el mantenimiento, durante 30 años consecutivos, de los certificados de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Estos sellos acreditan la rigurosidad de sus procesos y su respeto por el medio ambiente, pilares fundamentales en su forma de trabajar y en su relación con clientes y proveedores.

Hoy, con la vista puesta en el futuro, CONELSA continúa evolucionando para responder a las nuevas demandas de un mercado cada vez más tecnológico y exigente. La empresa está ampliando sus servicios y reforzando su apuesta por la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación, manteniendo intacta la ilusión que la vio nacer hace ya cinco décadas.

En su 50 aniversario, CONELSA reafirma su compromiso con Canarias y con todos aquellos que han confiado en su labor: medio siglo transformando energía en soluciones que impulsan el progreso.

www.conelsa.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  5. 5 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  6. 6 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta
  7. 7 El TSJC lo ratifica: San Mateo tendrá que echar el cierre al aparcamiento de Hoya Viciosa
  8. 8 La última guerra del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en torno a la suspensión cautelar de la fiesta
  9. 9 Caso Valka: Inmaculada Medina, citada a declarar en el juzgado el 19 de diciembre
  10. 10 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CONELSA celebra 50 años de energía, innovación y compromiso

CONELSA celebra 50 años de energía, innovación y compromiso