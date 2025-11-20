CONELSA celebra 50 años de energía, innovación y compromiso

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:15 Compartir

Este mes de noviembre, CONELSA conmemora su 50 aniversario, un hito que refleja medio siglo de dedicación, crecimiento y firme compromiso con el sector eléctrico en Canarias. Desde 1975, la empresa ha centrado su actividad en la elaboración de cuadros eléctricos, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente y consolidándose como un referente en calidad, cercanía y profesionalidad.

A lo largo de estas cinco décadas, CONELSA ha participado en algunos de los proyectos más relevantes del archipiélago, colaborando en hospitales, aeropuertos, plantas desaladoras, grandes superficies comerciales, fábricas y numerosas empresas de distintos sectores. Cada proyecto ha sido una oportunidad para aplicar su experiencia técnica, impulsar la innovación y aportar valor añadido mediante soluciones eficientes, seguras y sostenibles.

El compromiso de la empresa con la excelencia se ha visto respaldado por la obtención y el mantenimiento, durante 30 años consecutivos, de los certificados de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Estos sellos acreditan la rigurosidad de sus procesos y su respeto por el medio ambiente, pilares fundamentales en su forma de trabajar y en su relación con clientes y proveedores.

Hoy, con la vista puesta en el futuro, CONELSA continúa evolucionando para responder a las nuevas demandas de un mercado cada vez más tecnológico y exigente. La empresa está ampliando sus servicios y reforzando su apuesta por la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación, manteniendo intacta la ilusión que la vio nacer hace ya cinco décadas.

En su 50 aniversario, CONELSA reafirma su compromiso con Canarias y con todos aquellos que han confiado en su labor: medio siglo transformando energía en soluciones que impulsan el progreso.

www.conelsa.es