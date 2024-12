'Best Lawyers' distingue a todos los socios de Garrigues en Canarias El directorio internacional reconoce a un total de 14 profesionales del despacho en las islas, incluidos sus siete socios, y destaca como abogado del año a César Acosta (Tributario)

La publicación estadounidense Best Lawyers ha reconocido a 7 abogados de Garrigues en la Comunidad Autónoma de Canarias en su edición de 2025, más 7 en la categoría llamada Ones to Watch, donde aparecen aquellos abogados que, de manera temprana en sus carreras (entre 5 y 9 años de experiencia), son reconocidos como profesionales excepcionales. En total, son 15.

En toda España son 486 los abogados de Garrigues destacados en esta edición, de los que 156 están incluidos en la categoría Ones to Watch. Además, el despacho ha recibido el premio de Firma del Año en las prácticas de Competition / Antitrust Law y Labor and Employment Law.

Concretamente, Best Lawyers destaca en Las Palmas de Gran Canaria a Antonio Viñuela, de Tributario; Manuel Betancor y Miguel Méndez, de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje; Víctor de la Torre e Ignacio Sainz de los Terreros, de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones. Y en la categoría Ones to Watch, a Sergio Quintana, Carlos Déniz y Tatiana Alejandra Morena, de Laboral; María Hernández, de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje; Sonia López Velázquez, de Tributario; y Oliver García Santana, de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones.

En Santa Cruz de Tenerife destacan Carlos Pinilla, de Laboral, y César Acosta, de Tributario. En la categoría Ones to Watch figura Sandra Méndez, de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones.

Además, el ranking incluye a César Acosta entre los abogados del año.

Best Lawyers elabora esta clasificación a través de las valoraciones de otros compañeros de profesión, que votan a los candidatos que consideran merecedores de este distintivo internacional.

