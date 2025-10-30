BBVA gana 8.000 millones hasta septiembre y activa la retribución al accionista para olvidar la opa

BBVA, como todo el sector financiero, sigue beneficiándose del buen comportamiento del ahorro y del consumo en España, al que añade el fuerte crecimiento de ... las economías de México y Turquía para presentar un beneficio histórico en los nueve primeros meses de este 2025. La entidad presidida por Carlos Torres ha ganado 7.978 millones netos, un 4,7% más. Un sólido resultado que utilizará para olvidar la fallida opa sobre el Sabadell que encalló definitivamente el pasado 17 de octubre.

Y es que la liquidez que dan esas ganancias, con una rentabilidad del 19,7% por activos (ROTE) que le sitúa como líder del sector, a pesar de perder la cota del 20%, y una solvencia de capital del 13,42% (CET1) llevan al banco a dar el pistoletazo de salida a una lluvia de dividendos. Así, este mismo jueves ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el arranque mañana de un programa de recompra de títulos que repartirá a sus accionistas 993 millones.

Abonos que tendrán continuación el próximo 7 de noviembre con el pago de un dividendo a cuenta de los resultados de este año de 1.842 millones, 32 céntimos por acción. Y todo eso se verá reforzado con otro programa de recompra que, según fuentes del mercado, podrá ascender a 3.000 millones y que está a la espera de la autorización del Banco Central Europeo (BCE).

Es la receta con la que BBVA quiere pasar página de la opa y para ello se ha apoyado en un negocio que sigue creciendo apoyado en el margen de intereses, subió un 12,6% hasta los 19.246 millones de ingresos, y en las comisiones, que dieron a la entidad 6.071 millones, un 16,6% más que en los nueve primeros meses del pasado año.

México sigue liderando la generación de ganancias

El negocio, aunque nota las bajadas de los tipos de interés decretadas por los bancos centrales, sigue evidenciando un crecimiento que BBVA cifra en 8,7 millones de nuevos clientes, haciendo un total de 80,1 en todos sus mercados. México sigue siendo el principal país en volumen de negocio, de allí provienen 3.875 millones de los 8.000 del beneficio neto. España aportó 3.139 y Turquía 648. Cifras que evidencian alguna de las razones de por qué BBVA intentó adquirir Sabadell y españolizar más su negocio.

En España el crecimiento del préstamo ha sido muy sólido, con un avance del 7,8% hasta septiembre y apoyado especialmente en las empresas. BBVA ya señaló que no iba a competir bajando precios en la guerra comercial por captar hipotecas. Los ingresos por margen de intereses en España subieron un 2,3% y las comisiones un 4,2%.

México y Turquía presentaron, eso sí, más dinamismo en el crecimiento del negocio. En el país azteca BBVA elevó el crédito un 9,8% (más que en España) y allí el margen de intereses creció también con más intensidad, un 8,3%, al igual que las comisiones, con un 6%. En Turquía, en divisa internacional, el importe del dinero prestado escaló un 16,4%, el país con mayor dinamismo para la entidad vasca. En el resto de mercados, América del Sur aportó 585 millones al negocio y el resto de actividades lo hicieron con 481

Estabilización por las bajadas de los tipos de interés

El negocio, eso sí, ya da señales de estabilización tras unas subidas de beneficios sin precedentes que se habían ido acumulando desde 2022. Aquel año, la fuerte subida de precios provocada por la crisis energética llevó a los bancos centrales a subir los tipos de interés y las ganancias de la banca llenaron de liquidez su caja.

El caso es que la rebaja del precio del dinero ya se nota en los balances. Así, BBVA, aún teniendo con esos 8.000 millones de beneficio unas ganancias históricas hasta septiembre, reproduce en el tercer trimestre una generación de beneficio un 3,7% inferior al mismo periodo del año pasado con 2.531 millones. También en la comparativa con el segundo trimestre de este mismo año las ganancias netas caen un 8%.

La tasa de mora de la entidad en el mercado de España se situó en el 3,13%, por el 2,78% en México y el 3,69% en Turquía.