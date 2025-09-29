Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

BBVA aprueba un dividendo para hacer más atractiva la opa sobre el Sabadell

Pagará 0,32 euros brutos por acción a pagar después de liquidar la operación

Ana Barandiaran

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:44

El BBVA mueve ficha a solo 12 días de que finalice el periodo de aceptación de la opa sobre el Sabadell y ante la incertidumbre ... de que logre llegar al 50% de aceptación que tiene como objetivo. El banco vasco acaba de anunciar el pago de un dividendo a cuenta de 2025 justo después de que se liquide la operación, con lo que se beneficiarían los accionistas de la entidad catalana que acepten la oferta.

