Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 10 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Rendón fue elegido el martes nuevo presidente de Asprocan en sustitución de Domingo Martín, que estuvo ocho años en el cargo. Rendón, que es economista y empresario vinculado al sector primario, conoce a la perfección Asprocan, ya que forma parte de la organización desde su creación en 1991. Asume el cargo con la intención de volver a unir al sector, dividido a raíz del nuevo decreto de ayudas.

- ¿Que objetivos se ha marcado al frente de Asprocan?

- El primer objetivo es volver a la unión del sector del plátano, donde todos defendamos lo que nos interesa, que es conseguir una serie de ayudas que nos hacen falta, como son los fondos del Posei. Llevamos muchos años recibiendo los mismos recursos económicos por parte de Europa y hay que actualizarlos. Y para eso tenemos que luchar juntos, con la Consejería de Agricultura, con los eurodiputados canarios que están ahora mismo en Bruselas y con el Gobierno central. La idea es actualizar las ayudas a la realidad de los costes de producción que tenemos y de la competencia de los países centroamericanos.

División del sector «Todas las heridas que se abren se cierran y nosotros estamos convencidos de volver a la unidad»

- Ahora mismo las ayudas del Posei rondan los 140-141 millones de euros al año. ¿A cuánto deberían ascender?

- La realidad es que llevamos 18 años con la misma ayuda mientras que el IPC ha subido mucho más. Los costes de personal casi se han duplicado. Los costes de agua, de fertilizantes, de todo lo que lleva el cultivo del plátano han crecido muchísimo. Ahora mismo no podría darle una cantidad porque estamos haciendo estudios junto con la Consejería para decir en Bruselas qué necesitamos. Esta semana se aprobó en el Parlamento Europeo actualizar la ficha financiera del Posei en general, tanto a España como a Martinica, Guadalupe, Madeira, y eso es un buen indicio. En cualquier caso, como mínimo ha de ser el incremento del IPC de los últimos 18 años, que ha sido superior a un 30%. Son cifras que se darán cuando se realicen los estudios.

- Imagino que si se elevan las ayudas se reducirá la tensión, ya que parte del problema del decreto es que limita las ayudas a unos kilos de producción.

-Es verdad que ha habido una tensión derivada de un periodo en el que por la climatología aumentó mucho la producción pero ahora estamos en otro momento. En diciembre tuvimos unos vientos por los que hemos perdido muchísima producción. Esto ha originado que ahora falta volumen de kilos en península y ha hecho que los precios suban a unos niveles muy elevados.

- Ha apuntado que va a intentar unir de nuevo a todo el sector. ¿Cómo lo hará? Porque cuando se abren heridas es difícil cerrarlas.

- Todas las heridas que se abren se cierran. Y el motivo por lo que se tienen que cerrar todas estas heridas es porque tenemos que conseguir una unión para defendernos en conjunto. Las divisiones no son buenas amigas. En cualquier caso no ha habido una división total sino diferencias de criterio. Eso al final es enriquecedor porque hay diferentes posiciones y no hay una línea seguida por nadie. El criterio de la unidad lo tenemos todos. Las seis organizaciones productoras que existen hoy en día, cuando nos sentamos en la mesa a debatir los intereses del sector, defendemos la unidad. Es verdad que mediáticamente se ha generado o se ha propiciado o mantenido una división pero nuestro objetivo es la unión. Tenemos la colaboración de la Consejería de Agricultura, que están también luchando por que el sector esté en el puesto que tiene que estar. Y bueno, hay que seguir trabajando en lo que nos queda ahora.

-El decreto se va a aprobar en breve. En este punto solo les queda aceptarlo, no?

- El decreto puede gustar más o menos pero quien tiene que tomar la decisión es la Consejería de Agricultura, que es quien gobierna. Ellos entienden que el decreto puede ser una solución para un equilibrio en el tema de las ayudas y otros entendemos que no. Ha sido aprobado por el Parlamento y por todos los grupos parlamentarios y la Consejería tiene que sacarlo. Políticamente tienen que hacerlo. Yo no era uno de los que estaba de acuerdo, yo no, concretamente mi organización de productores, y yo particularmente, tampoco lo veía ni lo veo. En cualquier caso entiendo que, como todo en la vida, se prueba y si funciona, sigue; si no, se modifica. Pero lo que está claro es que la batalla nuestra no está ahí. No está en el decreto, sino que está en poder actualizar los incrementos de costes de producción que tenemos.

- ¿Confía entonces en que a futuro se pueda modificar?

- Lo normal es que cuando hay errores se modifiquen las cosas y aquí lo importante es tener la capacidad para poder hacer esos cambios. Yo creo que la Consejería lo tiene claro y si ve que los resultados no son los adecuados lo cambiarán y moldearán.

Actualización del Posei «Llevamos 18 años con el mismo nivel de ayudas cuando los costes se han disparado»

- ¿Influyó más de lo que debería la política en el decreto?

- Hoy en día la vida es todo política. Por supuesto que ha entrado la política. ¿Por qué? Porque creen que es la solución. Yo no creo que ningún político vaya a hacer una cosa de esas pensando que va a ser mala. Yo lo que sí tengo claro es una cosa, que hoy en día tenemos un incremento de costes muy grande, que esos incrementos de costes estaban un poco amortiguados por el Posei y hoy ese Posei está tan desfasado que no podemos competir. Si se logra elevar la ficha del Posei sería una victoria muy importante para toda Canarias.

- En su opinión, ¿por qué es negativo el decreto?

- El decreto pretende equiparar las ayudas de algunos agricultores que por cualquier motivo se ven, por incrementos de la producción como ha habido, se ven disminuidas. Nosotros tenemos una limitación de la subvención de 420.000 toneladas y hemos tenido unos años en que hemos llegado a producir 480.000 toneladas. Como Europa solamente nos da la ayuda para 420.000 toneladas, pues al repartir esa ayuda se ven afectados muchos agricultores, tantos grandes como pequeños porque hay pequeños que miman sus cultivos y tienen producciones muy elevadas. Lo que está claro es que tenemos que vender cada vez más caro para que el agricultor perciba de su trabajo lo que le corresponde. Tanto los grandes, como pequeños, como medianos. Aquí no se trata de salvar a uno u otro, se trata de salvar a todos. Por lo menos en el caso de Asprocan tenemos que luchar por todos.

- Hablemos ahora de precios, ¿cómo es posible que el plátano esté ahora por encima de los tres euros en Canarias?

- El cultivo del plátano no es igual todo el año y además tenemos que competir con un producto que es la banana de Centroamérica, donde la venden con unos costes de producción que pueden ser menos de la mitad que los nuestros. Entonces, hoy es verdad que se está vendiendo más caro, pero no por nada, sino porque hemos tenido unos vientos muy fuertes en diciembre y mucha fruta se perdió. Tenemos un déficit de producción y ha hecho que al faltar producto, los precios crezcan y están al nivel que están. En cualquier caso esos tres euros ahora es algo coyuntural pero no es real. No nos podemos quedar con lo que valen ahora los plátanos. En noviembre valían 40 céntimos.

- Yo nunca he visto los plátanos a 40 céntimos en el súper.

- Sí, pero lo del supermercado es una cosa y la realidad del productor es otra. Cuando hablamos de 3 euros el kilo es en el supermercado pero el agricultor está cobrando ahora mismo 1,50. Es un tema comercial y existen todos los productos.

- Entonces hay que culpar al intermediario de esos precios y de que siempre sea el consumidor el que asuma el peso de todo.

- Es cierto que el consumidor está pagando una cantidad de dinero que no le llega al agricultor. Pero eso es otro discurso, otro problema que nosotros no podemos solucionar. Porque las cadenas en supermercados están cada vez más concentradas y el beneficio lo tienen ellos. El agricultor lo único que puede hacer es cultivar un buen producto y tratar de venderlo bien.

- ¿Cómo evoluciona el mercado del plátano en la península frente a la banana?

- Ahora mismo el porcentaje de la banana frente al plátano es de un 60-40. Sigue creciendo y eso es un peligro, si bien el consumo de ambas frutas está subiendo.Tenemos que luchar y mantenernos unidos. Esa es la clave. Ahora mismo nos toca una batalla muy grande, que no es interna. Es en Europa para lograr más fondos del Posei. Las regiones periféricas europeas necesitan de una ayuda para poder competir con aquellos productores como son de Centroamérica y demás que compiten con todo lo que producimos en Canarias. El plátano es también clave para el paisaje y el turismo.

Temas

Agricultura

Asprocan

Plátanos

Parlamento