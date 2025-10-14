Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA

Los clientes de Banco Sabadell con acciones depositadas en el banco dicen 'no' a la opa de BBVA. En un hecho relevante remitido a ... la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha confirmado que del 30,8% del capital que suponen estos inversores -de los que tienen los datos- en su estructura accionarial, apenas han aceptado la oferta de la vasca un 2,8%, con un número total de acciones que representan el 1,1% del capital social total del banco.

Es decir, no han aceptado la opa de BBVA el 97,2% restante. La cifra supone un serio revés para las aspiraciones de BBVA de hacerse con más del 50% del Sabadell, aunque la entidad de Carlos Torres confiaba en tener bien amarrado el apoyo de los institucionales y del resto de minoristas que no son clientes de la vallesana.

Entre los fondos, al 35% de los gestores activos del Sabadell hay que sumar los fondos indexados, productos que por mandato deben replicar a un índice y que tendrían actualmente en torno a un 20% de la catalana. EL presidente de BBVA, Carlos Torres, aseguró en una entrevista con este medio que aspiraba a hacerse con el 20% de su voto favorable, como ya consiguió con David Martínez, el principal accionista individual del Sabadell, con un 3,8% del capital y que ya confirmó que acudirá a la opa.

Del otro lado, BBVA sabe que no podrá contar con el apoyo de otros grandes como Zurich (con cerca de un 5% del capital de la vallesana) o Amundi (1,27%). La primera cuenta con una alianza de bancaseguros con Sabadell; y la segunda en gestión de activos. Dos contratos que BBVA terminaría por cancelar al tener los suyos propios en estos segmentos.

Si BBVA no alcanza el 50% de las acciones, la entidad podría rebajar ese umbral de aceptación al 30%, lo que le obligaría a lanzar una segunda opa en efectivo que, según defienden desde la vasca, nunca será a un precio superior a la actual. Sin embargo, la CNMV aún tiene que publicar los criterios que deben emplearse para determinar ese precio equitativo, que Sabadell asegura que debe ser mayor, en contra de la interpretación del banco dirigido por Carlos Torres. El presidente de BBVA ya ha asegurado públicamente que, en ese caso hipotético de una segunda opa, se retiraría del proceso si el supervisor coincide en su criterio con la lectura del Sabadell.