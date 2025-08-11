Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucursales bancarias. R. C.

El nuevo escenario de menores tipos de interés cambia el negocio bancario

Las entidades moderan el ritmo de crecimiento de sus beneficios y se lanzan a la captación de clientes y el reparto de dividendos para seducir al mercado

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:07

El nuevo entorno de bajos tipos de interés empieza a pasar factura al frenético ritmo de crecimiento de los beneficios bancarios, con el margen ... financiero resintiéndose ya por la caída del euríbor. Es más, en el segundo trimestre estanco, el beneficio del sector cayó un 2,35%, hasta los 8.598 millones. Sin embargo, las entidades han demostrado su capacidad para mantener cifras récord en el semestre gracias a la adaptación de sus modelos de negocio al nuevo escenario de las tasas de referencia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor en estado de ebriedad destroza su vehículo al chocar contra un taxi
  2. 2 Canarias vive un domingo de calor extremo
  3. 3 Tetrapléjico por una zambullida: «Te olvidas de la vida que imaginaste»
  4. 4 Dónde saborear Gran Canaria, según Lluís Serra Majem rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Clavijo y Feijóo, juntos en Galicia
  6. 6 Caso Sociedad de Promoción: El consejo que abrió la caja de Pandora
  7. 7 Noche mágica de fuegos en San Lorenzo
  8. 8 Milos Lukovic llegará cedido a la UD Las Palmas: es el elegido para el gol
  9. 9 Le interceptan talando eucaliptos con una motosierra pese a la alerta por incendio forestal
  10. 10 La UD gana, golea y avanza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El nuevo escenario de menores tipos de interés cambia el negocio bancario

El nuevo escenario de menores tipos de interés cambia el negocio bancario