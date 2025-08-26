Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Dos personas sacan dinero de los cajeros de una entidad bancaria este miércoles en Madrid EFE

La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008

El volumen total de préstamos impagados también toca su menor nivel en 17 años con con 36.291 millones de euros a cierre de junio

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 26 de agosto 2025, 11:54

La morosidad de la banca se redujo en junio hasta el 2,97% frente al 3,11% de mayo y al 3,43% del mismo ... mes del año anterior y cae por debajo del 3% por primera vez desde el comienzo de la crisis financiera en octubre de 2008, cuando se encontraba en el 2,92%, según la serie histórica publicada por el Banco de España este martes.

