J. P. Morgan rescata el First Republic para evitar otro pánico bancario El acuerdo por First Republic, que tenía activos por valor de 229.100 millones de dólares a 13 de abril, se produce menos de dos meses después de que Silicon Valley Bank y Signature Bank quebraran

El First Republic Bank ha llegado a un acuerdo para vender sus activos a JPMorgan Chase & Co y National Association, en lo que es el tercer gran banco estadounidense que quiebra en dos meses. El banco JPMorgan fue uno de los varios compradores interesados, entre ellos PNC Financial Services Group, y Citizens Financial Group Inc, que presentaron ofertas finales el domingo en una subasta dirigida por los reguladores estadounidenses, según dijeron el fin de semana fuentes familiarizadas con el asunto.

El acuerdo por First Republic, que tenía activos por valor de 229.100 millones de dólares a 13 de abril, se produce menos de dos meses después de que Silicon Valley Bank y Signature Bank quebraran en medio de una fuga de depósitos de los prestamistas estadounidenses, lo que obligó a la Reserva Federal a intervenir con medidas de emergencia para estabilizar los mercados. Estas quiebras se produjeron después de la liquidación voluntaria de Silvergate, dedicada a las criptomonedas. (Reportaje de Saeed Azhar, Nupur Anand, Tatiana Bautzer en Nueva York y Akriti Sharma en Bengaluru; edición de Stephen Coates, Kirsten Donovan y Emelia Sithole-Matarise).