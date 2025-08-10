Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y el presidente de BBVA, Carlos Torres. EP

Al mercado le gusta que BBVA dude de su opa al Sabadell

Desde que abrió la puerta a una retirada, la diferencia entre el valor de su oferta y la cotización de la catalana se ha reducido en más del 50%

Lucas Irigoyen

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:34

El 31 de julio la acción de BBVA escaló el 7,96% y este viernes cerró la sesión con una subida del 2,71%. El ... banco presidido por Carlos Torres cierra así ocho días en los que acumula una revalorización del 17,8% –de 13,56 a 15,98 euros–, el mayor salto en los parqués desde que a finales de abril de 2024 se filtró que iba a lanzar una operación para adquirir el Sabadell. Con estas subidas, el diferencial entre el valor de la propuesta de canje –una acción de BBVA y 0,70 euros por cada 5,3456 títulos del Sabadell– y la capitalización del banco catalán se ha reducido en más de la mitad, pasando de una diferencia negativa de 2.300 millones (-14,2%) a 1.074 millones (-6%).

