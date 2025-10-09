Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ING abrirá una nueva oficina 'flagship' en el centro de Madrid a mediados de 2026. R. C.

ING prevé captar 330.000 nuevos clientes en España este año, la mitad menores de 36 años

La entidad se lanza al negocio de banca privada y en el de criptomonedas a través de productos cotizados

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:02

Comenta

ING busca nuevas vías para seguir creciendo en España después de un 2025 que la entidad prevé cerrar con 330.000 nuevos clientes, casi un ... 50% menores de 36 años. Más allá de productos estrella como su cuenta nómina, donde también logrará récord de captación, la entidad está notando un especial impulso derivado del mercado hipotecario.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo ratifica la pena al condenado a 97 años de cárcel por fotografiar desnudas o en poses sexuales a 35 menores
  3. 3 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
  4. 4 «No puedo dejar la ventana abierta por la noche»
  5. 5 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  6. 6 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  7. 7 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  8. 8 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria limita desde hoy el horario de las terrazas de Joaquín Costa
  9. 9 La viñeta de Morgan de este jueves 9 de octubre
  10. 10 Las Canteras: historia de un desgobierno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ING prevé captar 330.000 nuevos clientes en España este año, la mitad menores de 36 años

ING prevé captar 330.000 nuevos clientes en España este año, la mitad menores de 36 años